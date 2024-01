La LHJMQ a annoncé mardi que le meilleur buteur de la saison remportera désormais le trophée Mario Lemieux.

Lemieux a porté les couleurs des Voisins de Laval pendant trois saisons, de 1981 à 1984, obtenant 247 buts en 200 matchs.

En 1983-84, il a connu une saison de 133 buts et 282 points en 70 parties, établissant deux records de la LHJMQ qui tiennent encore aujourd’hui. En séries, Lemieux a totalisé 29 buts en 14 matchs, aidant les Voisins à remporter la coupe du Président, qui récompensait les champions des séries.

Sélectionné au premier rang par les Penguins de Pittsburgh lors du repêchage de la LNH de 1984, Lemieux a inscrit 690 buts en 915 matchs, tous disputés avec les Penguins.

Lemieux a remporté la coupe Stanley à deux occasions en plus de mettre la main sur de nombreux trophées individuels au cours de sa carrière dans la LNH. Il a été élu au Temple de la renommée du hockey en 1997, avant d’être admis au Temple de la renommée de la LHJMQ en 1999.

«Jouer dans la LHJMQ m’a donné une belle fondation en vue de ma carrière dans la LNH. Je suis très honoré que la ligue et ses clubs aient décidé de lier mon nom au trophée du champion buteur», a indiqué Lemieux.

La LHJMQ décernait déjà plusieurs trophées individuels au terme de sa saison, dont le trophée Jean-Béliveau, remis au meilleur pointeur, et le trophée Michel-Brière, remis au joueur le plus utile, mais aucun ne récompensait le meilleur buteur, comme la LNH le fait depuis 1999 avec le trophée Maurice-Richard.

«Quarante ans plus tard, on se souvient encore du passage marquant de Mario Lemieux dans notre ligue. Il détient encore à ce jour plusieurs records offensifs de notre circuit, dont celui du plus de buts en une saison. De nommer le trophée du meilleur buteur à son nom allait donc de soi. Son héritage envers la LHJMQ devient ainsi encore plus indélébile», a déclaré Mario Cecchini, le commissaire de la LHJMQ.