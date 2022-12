Afin de réduire la pression sur les urgences du Québec, la ligne pédiatrique 811, qui permet d’entrer en contact avec un professionnel de la santé en cas de problème non urgent, est disponible partout au Québec, a annoncé le ministre Christian Dubé mercredi.

Une «bonne nouvelle», a estimé le ministre de la Santé lors d'un point de presse à l'Hôpital Charles-LeMoyne, qui a expliqué que la mesure pourra aider les parents qui souhaitent consulter pour leurs enfants. «Au besoin, ils [les parents] seront redirigés vers un rendez-vous», afin de faire évaluer l'état de santé de leurs tout-petits.

Le service spécial pour les enfants de la ligne 811 avait d'abord été mis en place pour la région de Montréal, avant d'être étendu en Outaouais et dans les Laurentides.

M. Dubé a rappelé que la période des Fêtes allait être une période «difficile» pour les urgences en raison de la hausse des contacts et des virus qui circulent au Québec. Face au trio de virus qui circule au Québec (VRS, Covid, influenza), «respectez les consignes de la santé publique», a demandé le ministre Dubé.

En ce qui concerne l'application des mesures sanitaires, M. Dubé a réitéré que le Québec est désormais dans un contexte de «responsabilité sociale» et non d'obligation.

Questionné sur l'actuelle situation dans les urgences du Québec, le ministre Dubé a avoué être une personne «inquiète de nature». Il a ajouté qu'il n'allait pas partir pour la période des Fêtes en ayant en tête que «tout va bien».

Mais les constats que M. Dubé a effectués lors de sa visite à l'hôpital Charles-LeMoyne, à Longueuil, lui donnent confiance pour la suite des choses. «Quand je visite des gens sur le terrain qui sont en contrôle de leurs opérations, pour moi, c'est rassurant», a souligné le ministre qui salue l'efficacité des équipes qui font face à un «haut volume» de patients à l'urgence.

Le ministre a par ailleurs annoncé que cinq cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) auront vu le jour au mois de décembre, ce qui est supérieur aux deux qui avaient été promises par la nouvelle cellule de crise formée pour répondre à la crise dans les hôpitaux.

Près d'une centaine de personnes ont aussi répondu à l'appel du ministre concernant la plateforme de recrutement volontaire `Je contribue', qui pourra poursuivre ses activités en vertu d'une entente avec les syndicats du milieu de la santé.

Situation dans les urgences

Mercredi en matinée, le bilan du site Index Santé indiquait un taux d'occupation dans les urgences du Québec de 120% en fonction du nombre de patients sur civière et du nombre de patients sur civière pour plus de 24 et 48 heures.

Depuis 10 jours, ce taux varie de 119% à 136%.

À lire également :

Le taux d'occupation dans les urgences le plus élevé était dans Lanaudière (178%), suivit des Laurentides (148%), de Chaudière-Appalaches (136%), Laval (135%) et l'Outaouais (130%).

Avec des informations de la Presse canadienne