En 2021, environ 72% des enfants d'âge préscolaire fréquentent régulièrement un service de garde, selon un rapport de l'Enquête québécoise sur l'accessibilité et l'utilisation des services de garde 2021 diffusé par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

La majorité de ces enfants gardés fréquentent soit un CPE (35%), une garderie non subventionnée (20%), un milieu familial subventionné (18%) ou une garderie subventionnée (16%). Ils sont 88% à bénéficier d'un service de garde reconnu par le ministère de la Famille, dit-on.

Près de 90% des enfants gardés fréquentent une garderie pendant cinq jours par semaine. Un total de 72% des enfants sont gardés en moyenne moins de 9h par jour et plus du quart d'entre eux le sont plus de 9h par jour.

Des parents satisfaits, selon les chiffres

Selon le rapport, 88% des parents qui utilisent ces services sont satisfaits de la prestation fournie, soit entre 8 et 10 sur une échelle de 0 à 10.

Les parents souhaitent notamment des améliorations dans les services de garde, dont 12% d'entre eux veulent un tarif plus abordable, 9% veulent moins de changements de personnel, 9% veulent plus d'activités éducatives et 7% veulent un milieu ouvert toute l'année, sans interruption.



À la recherche d'une garderie

En 2021, les parents de 80% des enfants cherchaient ou avaient déjà cherché un premier service de garde alors que ceux de 14% avaient trouvé sans chercher, principalement parce qu'une place était disponible dans une garderie fréquentée par un autre enfant de la famille.

Type de service de garde fréquenté, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, Québec, 2021 | Crédits photo: ISQ

Parmi ceux qui cherchaient un premier service de garde, 47% d'entre eux ont trouvé la recherche «assez» ou «très difficile». De ceux-ci, 89% ont des parents qui se sont heurtés à un manque de places. Selon le rapport, 97% des enfants dont les parents ont terminé leur recherche ont trouvé une garderie. C'est un total de 65% des enfants qui sont entrés en service de garde à la date souhaitée par les parents, 17% plus d'un mois avant et 18% plus d'un mois après.

Au moment de l'enquête, les parents de 91% enfants connaissaient La Place 0-5 et 79% des enfants y ont été inscrits. Parmi ceux-ci, 62% ont été inscrits avant leur naissance.

