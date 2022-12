Une météo déchaînée pourrait causer des maux de tête à plusieurs Québécois pour le réveillon cette année. Des rafales pouvant atteindre 90 km/h balaieront certaines régions à compter de ce jeudi soir.

Environnement Canada a notamment publié des avertissements de tempête hivernale pour Trois-Rivières, Québec, Saguenay et Gatineau.

Capitale-Nationale

Une cellule de crise a été mise en place à Québec où la fermeture de plusieurs écoles a déjà été annoncée pour vendredi matin. C'est notamment le cas au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries où les élèves commenceront leur congé des Fêtes dès ce soir tout comme le Centre de services scolaire de Portneuf qui annonce aussi la fermeture de ses établissements.

On prévoit des accumulations de 5 à 10 cm de neige et des rafales à 110 km/h en mi-journée dans le secteur de la Capitale-Nationale, vendredi.

Saguenay-Lac-St-Jean

Plusieurs écoles du Saguenay Lac-Saint-Jean seront aussi fermées vendredi dont les écoles et les services de garde du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets et ceux du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean. De plus, le Centre de services scolaire de la Jonquière avait déjà une journée pédagogique au calendrier pour vendredi le 23 décembre. Ce sont près de 30 centimètres de neige et des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h qui sont attendus au Saguenay.

Plus d'un demi-mètre de neige pour Noël!

Les amateurs de sports de glisse pourront s'en donner à coeur joie pendant les vacances tandis que le système dépressionnaire pourrait laisser jusqu'à 60 cm de neige sur certains sommets des Laurentides, en Mauricie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici samedi. Les précipitations de neige seront plus importantes au nord du fleuve Saint-Laurent.

Plus au sud, le Grand Montréal et l'Estrie recevront de la neige, ce jeudi soir, avant d'être arrosés par une importante quantité de pluie vendredi matin.

«Ce qui est spécial avec cette tempête c'est que tout va changer rapidement. Surtout à Montréal, la neige va passer en pluie vendredi (15 à 25 mm) alors que les vents vont se lever en après-midi. On va en même temps avoir un gros coup de froid qui va faire en sorte que toute la pluie va geler en après-midi. On va passer (le mercure) de 5 °C à -5 °C en quelques heures», précise Marie-Ève Giguère, météorologue chez Environnement Canada.

Par ailleurs, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) invite les élèves à quitter l'école avec leur matériel scolaire et personnel en prévision de la tempête de vendredi. Une décision quant à la fermeture des écoles se prendra «le plus tôt possible», indique la CSSDM.

Les conditions changeantes compliqueront les déplacements presque partout au Québec en vue du réveillon de samedi. Hydro-Québec vous conseille de préparer une trousse d'urgence contenant de l'eau potable, la nourriture et des médicaments afin d'être autonome pendant 72h en cas d'une panne d'électricité majeure. Son réseau sera mis à rude épreuve avec la vigueur des vents et la pluie verglaçante prévue ces prochaines heures.



Une importante tempête hivernale pourrait causer des #pannes un peu partout au #Québec, dès jeudi soir. Nous suivons l’évolution de la situation et seront prêts à intervenir dès que nécessaire. Comment vous préparer à l'éventualité d'une panne? 👇https://t.co/iQC82VxPOm pic.twitter.com/mOED6M1gcw — Hydro-Québec (@client_hydro) December 21, 2022

Déjà des retards à l'aéroport Montréal-Trudeau

Pour ceux qui s'apprêtent à fuir le froid pour les destinations soleil, plusieurs vols sont déjà en retard à l'aéroport Montréal-Trudeau. Un vol Sunwing qui devait partir vers Punta Cana, ce jeudi matin, a été remis à demain. Plusieurs vols domestiques en provenance de l'Ouest canadien et des régions du Québec ont aussi été retardés jeudi matin.

Des avertissements de froid extrême compliquent les transports en Alberta et en Colombie-Britannique depuis plusieurs jours. D'ailleurs, centaines de vols d’Air Canada et de WestJet sont cloués au sol depuis dimanche dans plusieurs aéroports, dont celui de Victoria et Calgary.

«La situation en cours dans d'autres aéroports peut aussi avoir des répercussions sur les horaires de vol à Montréal. Nous recommandons donc toujours aux voyageurs de vérifier leurs horaires de vol auprès de leur compagnie aérienne avant de se déplacer vers l'aéroport, peu importe les conditions en vigueur», a souligné ADM Aéroports de Montréal dans un communiqué transmis à La Presse canadienne.

Historique?

Ces conditions météorologiques risquent de compliquer les déplacements des Fêtes. Environnement Canada invite d'ailleurs à retarder tout déplacement non essentiel au cours de la tempête.

Mais cette tempête sera-t-elle aussi mauvaise que prévu? Réponse de Jean-Philippe Bégin: «Elle se compare déjà parmi les tempêtes les plus intenses qu'on a connues de façon historique, donc ça donne une idée de l'ampleur de la chose.»

«Pour certains aspects, ça pourrait être du jamais vu, mais pour d'autres on aura des comparables», mentionne-t-il.

Évidemment, Environnement Canada compte bien dresser un bilan complet de l'événement une fois le calme retrouvé.