Les agents de bord d’Air Transat ont rejeté à 98,1% l’entente de principe conclue le 14 décembre dernier entre la compagnie aérienne et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Dans un communiqué, le SCFQ, qui représente les 2100 agents de bord de Transat, rapporte que les négociations reprendront donc mercredi.



«L'insuffisance des augmentations salariales, en lien avec le coût de la vie et la stagnation de la rémunération des années précédentes» expliquerait le rejet de l’entente de principe, indique-t-on.

Le syndicat mentionne qu’il est toujours doté d’un mandat de grève. Si elle a lieu, la majorité des vols seraient annulés.

«Les agents de bord d'Air Transat nous ont dit clairement que cette entente ne serait pas parvenue à réduire la souffrance et l'insécurité financière qu'ils et elles vivent quotidiennement, a déclaré Dominic Levasseur, président de la composante Air Transat du SCFP. Nous retournons sans délai à la table de négociation afin de conclure une entente qui correspondra à leurs besoins. Il faut se rappeler aussi qu'ils et elles sont les plus performants de l'industrie.»

Dans son propre communiqué, la direction de Transat dit avoir accepté de reprendre les discussions avec l'exécutif syndical, et souligne qu'il n'y a «présentement pas de préavis de grève ni de lock-out émis par ni l'une ou l'autre des parties». «Toutes deux souhaitent conclure un nouvel accord rapidement», affirme Transat.

Tout de même, la direction exprime sa déception à l'égard du résultat du vote.

«Nous avons conclu une entente négociée de bonne foi, qui répondait aux intérêts des deux parties», affirme dans le communiqué la cheffe des ressources humaines, communications et responsabilité d'entreprise de Transat, Julie Lamontagne.

«Ce dénouement nous déçoit, car nous avions confiance que l'entente de principe serait acceptée par la majorité de nos agentes et agents de bord. Nous retournons à la table de négociation et notre objectif demeure de trouver un terrain d'entente dans les meilleurs délais», ajoute-t-elle.

Air Transat a déclaré des revenus de 764,5M$ au quatrième trimestre, soit 191,3M$ de plus qu'à la même période en 2022.

-Avec les informations de La Presse canadienne