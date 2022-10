Carol Todd, la mère de l'adolescente de la Colombie-Britannique qui s'est suicidée il y a dix ans, croit que la police doit prendre au sérieux le harcèlement en ligne et ne pas pousser les victimes à se sentir coupables de ce qui leur arrive.

Amanda Todd, âgée de 15 ans, est morte quelques semaines après avoir publié une vidéo sur Internet détaillant comment elle avait été victime de chantage par un prédateur en ligne.



Aydin Coban a été reconnu coupable en août dernier d'extorsion, de harcèlement, de possession de pornographie juvénile et de communication avec une personne mineure en vue de commettre une infraction sexuelle. Le tribunal n'a pas encore prononcé la peine qui lui sera infligée.

Le Comité permanent de la condition féminine des Communes se penche actuellement sur la santé mentale des jeunes femmes et des filles.

Carol Todd a soutenu dans son témoignage lundi que les parents, les enseignants et les élèves doivent être mieux informés et sensibilisés au harcèlement en ligne, afin de pouvoir le reconnaître et y répondre.

Mme Todd a aussi dit aux députés que cette sensibilisation devrait également inclure les policiers, qui peuvent aider à prévenir des dommages subséquents en prenant au sérieux les plaintes, et en ne faisant pas porter la honte sur les victimes elles-mêmes.