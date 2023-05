Avec l’arrivée des chaleurs estivales, il est important de se rappeler qu’une exposition prolongée au soleil n’est pas sans danger. Avant de vous exposer aux rayons UV, vérifiez vos grains de beauté puisqu’ils peuvent parfois être révélateurs d’un mélanome, une forme de cancer de la peau.

Le site officiel du gouvernement du Canada recommande une auto-évaluation de votre peau une fois par mois pour éviter un cancer de la peau. Cet examen pourrait permettre de repérer un mélanome. Il peut être traité facilement s’il est pris en charge rapidement par un professionnel de la santé.

Au Canada, une femme sur 73 aura un mélanome au cours de sa vie; et c’est un homme sur 59 qui sera atteint de cette maladie.

Voici comment repérer la maladie.

La règle «ABCDE», un outil d'auto-dépistage.

Pour l'auto-examen de ses grains de beauté, il existe un «truc simple», mentionne le Dr Jean-François Tremblay, dermatologue. Cette méthode s’appelle l’«ABCDE». Cet acronyme permet de vérifier les grains de beauté en cinq points.



Si l’un des points est détecté, il est nécessaire de consulter un professionnel.

A pour Asymétrie

Une tache asymétrique, sur le corps, peut être un signe indicateur d’un mélanome.

B pour Bordure encochée

Si un grain de beauté présente une bordure encochée, irrégulière et vallonnée, il faut consulter.

C pour Couleurs multiples

Un mélanome aura généralement plusieurs couleurs; différentes teintes de brun, tandis qu’un grain de beauté bénin, lui, en aura qu’une seule.

D pour Diamètre de 7 à 10 mm

Selon le Dr Tremblay, il est important de vérifier la taille du grain de beauté. S’il a un diamètre supérieur à 6 mm, il est nécessaire de le faire inspecter par un professionnel.

E pour Évolution rapide

Un grain de beauté est problématique s’il est évolutif dans sa taille. Il est aussi important de vérifier les changements au niveau de son épaisseur et de sa couleur.

Il faut particulièrement protéger du soleil le nez, le cou, le front et l’hélice de l’oreille, puisqu’elles sont « les zones où on retrouve le plus souvent des cancers de la peau, met en lumière de dermatologue, mais la vérité c’est qu’on peut vraiment en avoir partout sur le corps.»