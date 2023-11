Le premier ministre Justin Trudeau exhorte le gouvernement d'Israël à faire preuve de la plus grande retenue pour protéger la vie des civils dans le conflit brutal que le pays du Proche-Orient mène contre le Hamas dans la bande de Gaza.

M. Trudeau affirme que le monde est témoin de la mort de femmes, d'enfants et de bébés, et que cela doit arrêter.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que ses militants ont tué 1200 personnes, dont des centaines de civils, le 7 octobre et pris environ 240 personnes en otage.

Les responsables de la santé dans le territoire contrôlé par le Hamas affirment que les frappes aériennes de représailles sur la bande de Gaza assiégée ont maintenant tué plus de 11 200 personnes.

M. Trudeau estime que le prix de la justice ne peut être la poursuite des souffrances des civils palestiniens.

Selon lui, la violence doit cesser de toute urgence afin que les Palestiniens puissent avoir accès à des services médicaux vitaux, à de la nourriture, à du carburant et à de l'eau, que les otages puissent être libérés et que les Canadiens et les autres ressortissants étrangers puissent s'enfuir.

La ministre Joly trouve «inacceptable» que l'ONU ne puisse plus oeuvrer à Gaza

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, trouve «inacceptable» que le travail des Nations unies en faveur des civils palestiniens risque d'être stoppé à partir de mercredi en raison d'un manque de carburant dans la bande de Gaza.

La ministre affirme que les civils doivent être protégés et que suffisamment de nourriture, de carburant et d'eau doivent parvenir à Gaza pour que le travail humanitaire de l'ONU puisse continuer.



Mme Joly n'a pas spécifiquement nommé Israël dans ses «commentaires sur la situation actuelle au Moyen-Orient» publiés lundi soir sur X (anciennement Twitter).

Mes commentaires sur la situation actuelle au Moyen-Orient : pic.twitter.com/hqUvRwwt4U — Mélanie Joly (@melaniejoly) November 14, 2023

Israël a déclaré la guerre au Hamas après ses attaques en Israël contre des civils le 7 octobre, qui ont fait 1200 morts. Des semaines de frappes aériennes de représailles sur la bande de Gaza ont depuis tué des milliers de personnes dans ce territoire.

Mardi, de nombreux Canadiens espéraient toujours quitter la bande de Gaza, territoire assiégé où, selon l'ONU, on ne peut être en sécurité nulle part.

Mais aucun Canadien ne figurait mardi sur la liste des évacués potentiels autorisés à traverser le poste étroitement contrôlé de Rafah, à la frontière avec l'Égypte.

Affaires mondiales Canada déclarait lundi après-midi qu'il était en contact avec plus de 250 Canadiens, résidents permanents et membres de leurs familles dans le territoire palestinien déchiré par la guerre. Ottawa affirme que 356 Canadiens et leurs proches ont réussi à quitter la bande de Gaza jusqu'ici, dont 10 lundi.

Avec des informations de l'Associated Press et de La Presse canadienne