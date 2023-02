La ministre de la Famille Suzanne Roy a été pressée de questions à l’Assemblée nationale, alors que l’opposition officielle demande que le gouvernement dise «la vérité» au sujet du nombre d’enfants en attente d’une place en service de garde au Québec.

Le journaliste de Radio-Canada Thomas Gerbet rapportait jeudi que Québec comptait 33 356 enfants officiellement inscrits sur la liste d’attente pour obtenir une place, selon des données de décembre dernier. Des chiffres corroborés par la ministre Roy, il y a une semaine, qui affirmait que son ministère «ne jouait pas» avec les chiffres.

Or, rapporte Radio-Canada, ce chiffre s’établirait plutôt à 72 000 pour les enfants âgés de 0 à 5 ans qui seraient en attente d'une place, en ce moment ou un peu plus tard cette année. Une nouvelle méthode de calcul utilisé par Québec exclurait ainsi un peu plus de 39 000 petits.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a accusé Mme Roy d’avoir «tricoter les chiffres» et demande au premier ministre Legault de reconnaître que la ministre a menti. «La CAQ se veut un gouvernement de comptables, mais c’est un gouvernement de "conteux"», a-t-il ironisé lors d'un point de presse en matinée.

«Ils racontent des histoires aux familles du Québec. On nous a roulés dans la farine.» - Marc Tanguay, chef par intérim du PLQ

Lors de la période de questions au Salon bleu, la ministre Roy s'est défendue, avançant que les familles du Québec ne désirent pas que le gouvernement «joue dans les chiffres», mais souhaite plutôt qu'il «créer des places» en garderie.

«Notre gouvernement a créé plus de 15 000 places depuis la mise en place du grand chantier pour les familles du Québec», a-t-elle ajouté.

Legault trouve que l'opposition n'a pas compris les chiffres sur les places en garderie

François Legault a affirmé que des 72 000 places manquantes évoquées, certaines seront uniquement nécessaires «dans un an». Si «le chef de l'opposition officielle n'a pas compris ça, donc je n'ai pas besoin de continuer», a lancé M. Legault en chambre. «Quand on part avec les mauvaises hypothèses, on va arriver aux mauvais résultats», a-t-il ajouté.

De son côté, le député Sol Zanetti a qualifié les discussions entourant le nombre exact d’enfants en attente d’une place en garderie de «chaotiques».

«Est-ce que la ministre accepte de faire faire une évaluation indépendante du nombre de places ?» a-t-il demandé.

«On utilise toutes sortes de calcul pour dédramatiser la situation alors qu’on est devant un réel fléau», a mentionné la porte-parole du Parti québécois (PQ) Méganne Perry Mélançon, lors d’une activité de presse jeudi matin.

Elle demande que le gouvernement soit plus «transparent» afin de ne pas «minée la confiance des parents».

Rappelons que Québec avait lancé, en octobre 2021, un «Grand chantier pour les familles», qui visait à assurer une place à tous les enfants d’ici 2024-2025. Des projets ont donc été soumis au ministère de la Famille, mais les délais sont parfois longs avant que les projets se concrétisent, pour diverses raisons. Pour répondre aux attentes, Québec a créé, début février, un bureau d'accélération des projets pour hâter le pas et offrir plus rapidement des places.