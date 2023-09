Dix musiciens et groupes canadiens concourent mardi soir pour le Prix de musique Polaris, dont la Montréalaise Gayance, pour son album de musique house et électronique «Mascarade».

Le prix de 50 000 $, décerné au meilleur album canadien de l'année, sera remis lors d'un spectacle au Massey Hall de Toronto.

Parmi les neuf autres prétendants figurent l'auteure-compositrice-interprète pop Feist, originaire de Calgary, le chanteur R&B torontois Daniel Caesar et l'artiste «soul alternatif» oji-cri Aysanabee.

Parmi les autres finalistes figurent Begonia, de Winnipeg, la Nigérienne-Canadienne Debby Friday et Dan Mangan, de la Colombie-Britannique. La liste est complétée par le groupe rock torontois «The Sadies», le duo hip-hop «Snotty Nose Rez Kids», de la Colombie-Britannique, et le groupe indie pop de l'Île-du-Prince-Édouard «Alvvays».

Le prix Polaris récompense le meilleur album canadien de l'année précédente, sans égard au genre ou aux ventes. Il est choisi par un groupe de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs.

L'année dernière, le Polaris avait été décerné au Québécois d'origine congolaise Pierre Kwenders pour son troisième album, «Jose Louis and the Paradox Of Love».

Plusieurs changements ont été apportés au Polaris cette année. L'émission était diffusée en direct sur la plateforme Gem de CBC depuis l'espace événementiel CARLU à Toronto, qui pouvait accueillir jusqu'à 1500 personnes. Mais les organisateurs ont opté pour une salle Massey plus vaste, ce qui permet de vendre plus de billets.

Par ailleurs, le Polaris ne remettra plus de bourses de 3000 $ à chacun des finalistes. Et les organisateurs ont annoncé que le spectacle-gala de cette année ne sera plus diffusé en intégralité et en direct sur la plateforme CBC Gem.

Des extraits seront toutefois téléchargés sur les sites de médias sociaux de CBC tout au long de la soirée mardi. Et un montage des faits saillants sera diffusé vendredi à l'émission «CBC Music Live», sur la chaîne CBC Music.