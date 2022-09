L’annonce du décès de la reine Elisabeth II a créé une véritable onde de choc à travers la planète.

Des personnalités de tous les horizons ont exprimé leurs condoléances et ont salué la vie de celle qui aura eu le plus long règne de l'histoire de la Grande-Bretagne.

DOSSIER | La reine Élisabeth II n'est plus

«Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille», a dit le roi Charles.

«La reine Elizabeth II était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne. La Grande-Bretagne est le grand pays qu'elle est aujourd'hui grâce à elle», a fait savoir la première ministre Liz Truss.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a affirmé qu'«elle était une présence constante dans nos vies - et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays».



François Legault a transmis ses condoléances à la famille royale et souligne le « sens du devoir public » de la reine Élisabeth II. Le drapeau du Québec sera en berne sur les édifices publics pour souligner son décès.

«Bien que j’offre aussi mes condoléances à la famille, je m’oppose à ce que la nation québécoise mette son drapeau en berne. François Legault ne devrait pas traiter la reine d’Angleterre en chef de l’État québécois, ni donner de crédibilité à un régime colonial britannique illégitime au Québec», a rétorqué le chef du Part québécois (PQ) Paul St-Pierre Plamondon.

«Figure marquante de l’histoire, la reine Elizabeth II a dédié sa vie au service public. Elle aura traversé plusieurs moments charnières de notre époque, toujours avec grande dignité. Toutes mes pensées accompagnent sa famille et le peuple britannique», a affirmé la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

«La reine Élisabeth II aura marqué son époque. Je tiens à présenter mes condoléances et souhaiter un deuil paisible à ses proches», a partagé le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

«Reine depuis plus de 70 ans, Élizabeth II a été une figure marquante de notre époque. Au nom du Parti conservateur du Québec, j’offre mes sincères condoléances à ses proches, au peuple britannique et à ses nombreux admirateurs», a de son côté déclaré le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime.

«Elizabeth II a dédié sa vie au service public et a fait preuve d’un grand sens du devoir au cours de son règne – le plus long de l’histoire du Royaume-Uni», a mentionné la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Le président français Emmanuel Macron a simplement partagé une photo de cette dernière.

«Elle représentait la constance durant les 70 dernières années. Elle aura été un point de repère et de stabilité pour plusieurs en temps de conflits ou de désastres. La reine a été une source d’inspiration, par sa force, son leadership et sa détermination au fil du temps», a affirmé le maire de Québec Bruno Marchand.

«Le règne de Sa Majesté a coïncidé avec une période importante de la jeune histoire de notre pays», a dit le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada Jean Charest.

«Comme beaucoup d'entre vous, Michelle et moi sommes reconnaissants d'avoir été témoins du leadership dévoué de Sa Majesté», a tweeté l'ex-président des États-Unis Barack Obama.

Like so many of you, Michelle and I are grateful to have witnessed Her Majesty’s dedicated leadership, and we are awed by her legacy of tireless, dignified public service. Our thoughts are with her family and the people of the United Kingdom at this difficult time. pic.twitter.com/sbID222iSQ