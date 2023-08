Selon des responsables américains et occidentaux, une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu que l'accident d'avion dont on présume qu'il a coûté la vie au dirigeant de Wagner, Evgeniy Prigojine, a été causé intentionnellement par une explosion.

L'un de ces responsables, qui n'était pas autorisé à faire des commentaires et qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que l'explosion s'inscrivait dans la «longue histoire du président russe Vladimir Poutine, qui tente de faire taire ses détracteurs».

Les responsables n'ont pas donné de détails sur les causes de l'explosion qui aurait tué Prigojine et plusieurs de ses lieutenants pour venger une mutinerie qui remettait en question l'autorité du dirigeant russe.

Les détails de l'évaluation américaine sont apparus alors que M. Poutine a exprimé jeudi ses condoléances aux familles des personnes qui auraient été à bord de l'avion et a parlé de «graves erreurs» commises par M. Prigojine. Il a fait ces commentaires lors d'un entretien télévisé avec Denis Pouchiline, le chef de la région de Donetsk partiellement occupée par l'Ukraine, qui a été installé par la Russie.

Il a déclaré que les passagers avaient «apporté une contribution significative» aux combats en Ukraine.

«Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons pas.» -Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie





Le fondateur de la société militaire Wagner et six autres passagers se trouvaient à bord d'un jet privé qui s'est écrasé mercredi peu après avoir décollé de Moscou. Les sauveteurs ont retrouvé dix corps et les médias russes ont cité des sources anonymes à Wagner qui ont déclaré que Prigojine était mort. Mais aucune confirmation officielle n'a été donnée.

Le président Joe Biden, s'adressant aux journalistes mercredi, a déclaré qu'il pensait que M. Poutine était à l'origine de l'accident, tout en reconnaissant qu'il ne disposait pas, à ce moment-là, d'informations solides permettant de vérifier sa conviction.

«Je ne sais pas avec certitude ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris», a déclaré M. Biden. «Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose. Mais je n'en sais pas assez pour connaître la réponse.

Si les décès sont confirmés, il s'agirait du coup le plus grave jamais porté à la direction du groupe. La liste des passagers comprenait Prigojine et son commandant en second, qui a baptisé le groupe avec son nom de guerre, ainsi que le chef de la logistique de Wagner, un combattant blessé par les frappes aériennes américaines en Syrie et au moins un possible garde du corps.

La raison pour laquelle plusieurs membres de haut rang de Wagner, y compris des dirigeants qui sont normalement très attentifs à leur sécurité, se trouvaient sur le même vol n'est pas claire. L'objet de leur voyage commun à Saint-Pétersbourg n'était pas connu.

Parmi les autres passagers figuraient six lieutenants de Prigojine, ainsi que les trois membres de l'équipage.

Au siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, des lumières ont été allumées en forme de grande croix, et les partisans de Prigojine ont construit un mémorial improvisé, empilant des fleurs rouges et blanches à l'extérieur du bâtiment jeudi, ainsi que des drapeaux de l'entreprise et des bougies.

M. Poutine a rappelé qu'il connaissait M. Prigojine depuis le début des années 1990 et l'a décrit comme «un homme au destin difficile» qui avait «commis de graves erreurs dans la vie et obtenu les résultats dont il avait besoin - à la fois pour lui-même et, lorsque je l'interrogeais à ce sujet, pour la cause commune, comme au cours de ces derniers mois. C'était un homme talentueux, un homme d'affaires talentueux».

Les médias d'État russes n'ont pas beaucoup parlé de l'accident, se concentrant plutôt sur les remarques de M. Poutine au sommet des BRICS à Johannesburg par liaison vidéo et sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Par ailleurs, la police a bouclé le terrain où l'avion s'est écrasé à Kuzhenkino, à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Moscou, tandis que les enquêteurs étudiaient l'épave. Des véhicules ont emporté les corps.

Plusieurs réseaux sociaux russes ont indiqué que les corps étaient brûlés ou défigurés au point d'être méconnaissables et qu'ils devraient être identifiés par l'ADN. Ces informations ont été reprises par des médias russes indépendants, mais l'Associated Press n'a pas été en mesure de les confirmer de manière indépendante.

Les partisans de Prigojine ont affirmé sur les canaux de l'application de messagerie pro-Wagner que l'avion avait été abattu délibérément, suggérant notamment qu'il aurait pu être touché par un missile ou ciblé par une bombe à bord. Ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Sergei Mironov, chef du parti pro-Kremlin Fair Russia et ancien président de la chambre haute du parlement russe, a suggéré sur sa chaîne Telegram que Prigojine avait été tué délibérément.

«Prigojine a dérangé trop de gens en Russie, en Ukraine et en Occident», a écrit M. Mironov. Il semble maintenant que son nombre d'ennemis ait atteint un point critique».

Les autorités russes ont déclaré que la cause du crash faisait l'objet d'une enquête.

Anastasia Bukharova, une habitante de Kuzhenkino âgée de 27 ans, a déclaré qu'elle se promenait avec ses enfants mercredi lorsqu'elle a vu le jet, «et puis - boum ! - il a explosé dans le ciel et a commencé à tomber». Elle a dit qu'elle avait peur qu'il percute des maisons du village et a couru avec les enfants, mais l'avion a fini par s'écraser dans un champ.

«Quelque chose a été arraché en l'air et il a commencé à descendre et à descendre», a-t-elle ajouté.

De nombreux opposants et critiques de M. Poutine ont été tués ou ont été gravement malades lors d'apparentes tentatives d'assassinat, et les responsables américains et occidentaux s'attendaient depuis longtemps à ce que le dirigeant russe s'en prenne à M. Prigojine , bien qu'il ait promis d'abandonner les poursuites dans le cadre de l'accord qui a mis fin à la mutinerie des 23 et 24 juin.

«Ce n'est pas une coïncidence si le monde entier se tourne immédiatement vers le Kremlin lorsqu'un ex-confident de Poutine tombé en disgrâce tombe soudainement du ciel, deux mois après avoir tenté un soulèvement», a déclaré la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, tout en reconnaissant que les faits n'étaient pas encore clairs.

«Nous connaissons ce schéma [...] dans la Russie de Poutine : des décès et des suicides douteux, des chutes de fenêtres qui restent en fin de compte inexpliquées», a-t-elle ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également pointé du doigt.

«Nous n'avons rien à voir avec cela. Tout le monde sait qui est responsable.» - Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Selon l'autorité de l'aviation civile, le manifeste du vol comprenait le nom de Dmitry Utkin, longtemps considéré comme le fondateur de Wagner. Le surnom d'Utkin était Wagner, qui est devenu le nom de la société. Officier des forces spéciales à la retraite et membre du service de renseignement militaire russe GRU, il était responsable du commandement et de la formation au combat de Wagner, selon les enquêtes du Dossier Center et de Bellingcat.

Parmi les autres associés importants figurant sur le manifeste, citons Valery Chekalov, qui était le cerveau logistique de Wagner, chargé de gérer les mercenaires et d'obtenir des armes, et Yevgeny Makaryan, qui a été blessé alors qu'il combattait avec Wagner en Syrie.

L'accident s'est produit la même semaine que les médias russes ont rapporté que le général Sergei Surovikin, un ancien commandant en chef en Ukraine qui aurait été lié à Prigojine, avait été démis de ses fonctions de commandant de l'armée de l'air russe.

Prigojine a longtemps critiqué ouvertement la manière dont les généraux russes menaient la guerre en Ukraine, où ses mercenaires comptaient parmi les combattants les plus féroces du Kremlin. Pendant longtemps, M. Poutine a semblé se satisfaire de ces querelles intestines, et M. Prigojine semblait disposer d'une latitude inhabituelle pour exprimer son opinion.

Mais la brève révolte de Prigojine a fait monter la pression. Ses mercenaires ont envahi la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et se sont emparés du quartier général de l'armée sans tirer un seul coup de feu. Ils se sont ensuite rendus à environ 200 kilomètres de Moscou et ont abattu plusieurs avions militaires, tuant plus d'une douzaine de pilotes russes.

M. Poutine a d'abord dénoncé la rébellion - le défi le plus sérieux lancé à son règne de 23 ans - en la qualifiant de «trahison» et de «coup de poignard dans le dos». Il a promis de punir les auteurs de cette rébellion et le monde entier attendait son prochain geste, d'autant plus que Prigojine avait publiquement remis en question les justifications du dirigeant russe pour la guerre en Ukraine, considérée comme une ligne rouge.

Au lieu de cela, M. Poutine a conclu un accord qui a mis fin à la mutinerie en échange d'une amnistie pour Prigojine et ses mercenaires et de l'autorisation pour eux de s'installer au Belarus.

Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que le châtiment est enfin arrivé.

«L'abattage de l'avion n'est certainement pas une simple coïncidence», a déclaré Janis Sarts, directeur du Centre d'excellence en communication stratégique de l'OTAN, à la télévision lettone.

Pas d'effet sur la guerre de la Russie en Ukraine

Même si elle est confirmée, la mort de Prigojine n'aura probablement pas d'effet sur la guerre menée par la Russie en Ukraine. Ses forces ont mené certaines des batailles les plus sanglantes au cours des 18 derniers mois, mais se sont retirées de la ligne de front après s'être emparées de la ville de Bakhmut, dans l'est du pays, à la fin du mois de mai. Après la rébellion, les autorités russes ont déclaré que ses combattants ne pourraient retourner en Ukraine que dans le cadre de l'armée régulière.

Selon l'Institute for the Study of War, les autorités russes ont probablement agi contre Prigojine et ses principaux associés comme «l'étape finale pour éliminer Wagner en tant qu'organisation indépendante».

Abbas Gallyamov, ancien rédacteur de discours du président Poutine devenu consultant politique, a déclaré que M. Poutine devait intervenir car, en menant la mutinerie et en restant libre, M. Prigojine «a mis le visage de M. Poutine dans la boue devant le monde entier».

Ne pas punir Prigojine aurait été une «invitation ouverte à tous les rebelles et fauteurs de troubles potentiels», et M. Poutine se devait donc d'agir, a déclaré M. Gallyamov.

Les données de suivi de vol examinées par l'Associated Press ont montré qu'un jet privé précédemment utilisé par Prigojine avait décollé de Moscou mercredi soir, et que le signal de son transpondeur avait disparu quelques minutes plus tard.

Des vidéos partagées par le canal Telegram pro-Wagner Grey Zone montrent un avion tombant comme une pierre d'un grand nuage de fumée, se tordant sauvagement dans sa chute, l'une de ses ailes étant apparemment manquante. Une chute libre de ce type se produit généralement lorsqu'un avion est gravement endommagé. L'analyse image par image de deux vidéos réalisée par l'agence AP montre qu'il y a eu une sorte d'explosion en plein vol.