Au lendemain de la tempête de verglas qui s'est abattue sur la province, la Ville de Châteauguay, en Montérégie, a déployé des mesures d'urgence pour venir en aide à ses résidants sinistrés. Des citoyens sont privés d'électricités par milliers et des centaines de résidences sont aux prises avec des refoulements d'égout.

Selon les estimations d'Hydro-Québec, jeudi à 19h00, il y avait toujours 75 pannes de courant dans la municipalité, touchant un peu plus de 6200 clients. Notons qu'en fin d'avant-midi, on comptait 16 381 clients sans électricité sur les 23 000 qui sont desservis par la société d'État.

Voyez notre entrevue avec le maire de la municipalité, Éric Allard, au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo de cet article.

En point de presse en début d'après-midi, le vice-président, opérations et maintenance chez Hydro-Québec, Régis Tellier, a indiqué que les travaux de rebranchement étaient jugés prioritaires dans le secteur étant donné les risques de refoulement qui guettent bon nombre de citoyens.

«On est capable de diriger la priorité à Châteauguay pour être en mesure de réalimenter rapidement les stations de pompage et pour aider les sinistrés dans l'état actuel de la situation», a-t-il déclaré aux côtés du premier ministre François Legault.

En entrevue téléphonique, Philippe Cyr, du service des relations avec le milieu pour Hydro-Québec dans les régions de l'Estrie et de la Montérégie, a indiqué que le secteur où se concentrent un certain nombre de pannes, le long de la rivière Châteauguay, a été ciblé comme zone d'intervention prioritaire. Le porte-parole indiquait dans l'après-midi que le secteur du boulevard d'Youville, se trouvant dans la zone à risque, avait été rebranché au réseau.

La municipalité a ouvert le Centre culturel Georges P.-Vanier à la population pour permettre aux citoyens de se réchauffer et recharger leurs appareils électroniques. Des boissons chaudes et de la nourriture leur ont été servies.

Tous les autres édifices municipaux, à l'exception du poste de police, sont demeurés fermés jeudi en raison de la situation. Ils avaient été fermés par mesure préventive en après-midi, mercredi.

Nettoyage et infiltrations d'eau

Les services d'urgence et des travaux publics de la municipalité sont déployés sur le terrain pour tenter de nettoyer le territoire des nombreux arbres et branches qui sont tombés sous le poids du verglas, de même que des fils électriques qui se sont effondrés sur la voie publique. Le Service de sécurité incendie municipal a reçu plus de 250 appels en ce sens. Ces interventions devraient s'étendre sur les 72 prochaines heures, indiquait-on jeudi après-midi.

«Les équipes de l'Hygiène du milieu travaillent en continu dans nos stations de pompage pour assurer que notre réseau d'aqueduc puisse répondre de la façon la plus efficace en cette période de surcharge», a-t-il également été indiqué, alors que le niveau d'eau de la rivière Châteauguay continue d'être surveillé de très près.

Plusieurs médias ont rapporté que plus de 200 résidences seraient inondées, notamment en raison de l'incapacité du système d'égouts à canaliser l'importante quantité d'eau qui afflue et que près de 10 000 autres résidences seraient menacées par la crue des eaux de la rivière.

Or, les dégâts causés par l'eau sont davantage dus à du ruissellement et à un refoulement d'égout en raison de la panne électrique, qui a empêché des pompes de fonctionner, indique le directeur du Bureau régional de la sécurité civile pour la Montérégie, Jean-Sébastien Forest.

«Oui, la rivière Châteauguay est à un seuil plus élevé que la normale en raison de la crue printanière, mais les signalements d'inondation dont il est question concernent des refoulements, par ruissellement ou en raison de l'arrêt des pompes», a-t-il expliqué en entrevue.

En point de presse jeudi avant-midi, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, avait d'ailleurs mentionné que «la situation n'est pas inquiétante, mais est quand même sous surveillance».

En réponse à un courriel de La Presse Canadienne, le ministère de la Sécurité publique a précisé que la municipalité n'avait pas déclaré l'état d'urgence local.

«La municipalité de Châteauguay, à titre de première responsable de la sécurité civile sur son territoire, a mis en place ses mesures d'urgence pour soutenir les citoyens affectés par les intempéries des derniers jours et les inondations en cours liés à des refoulements d'égouts», a indiqué le ministère.

Une municipalité peut déclarer l'état d'urgence «lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou l'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d'un plan de sécurité civile applicable», a-t-on souligné.

Le ministère a dit être en contact avec la Ville de Châteauguay pour la soutenir dans l'application des mesures d'urgence sur son territoire et pour faciliter l'accès aux ressources gouvernementales au besoin.