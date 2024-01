La NASA a annoncé mardi qu'elle reporte de près d'un an la mission lunaire Artemis II, à laquelle participe l'astronaute canadien Jeremy Hansen.

La mission était initialement prévue pour novembre de cette année, mais elle sera repoussée à septembre 2025.

L'agence spatiale américaine a fourni mardi une mise à jour sur le calendrier de la prochaine mission autour de la Lune. La NASA a décidé du report en raison d'un certain nombre de problèmes techniques et pour permettre plus de temps de préparation.

La mission ultérieure, Artemis III, qui fera atterrir des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans, a été retardée quant à elle au moins jusqu'en septembre 2026.

Le premier voyage spatial du Canadien Hansen aux côtés des astronautes vétérans de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch devait être le premier vol habité de la capsule Orion et la première mission sur la Lune depuis la dernière mission Apollo en 1972.

In order to safely carry out our upcoming #Artemis missions to the Moon with astronauts, we are now targeting September 2025 for Artemis II and September 2026 for Artemis III.



Safety is our top priority. https://t.co/AjNjLo4U6E pic.twitter.com/VE74OtlUr6