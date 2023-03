La New York Community Bank a accepté d'acheter une part importante de la faillite de la Signature Bank dans le cadre d'un accord de 2,7 milliards $, a annoncé dimanche la société d'assurance-dépôts fédérale des États-Unis (FDIC).

Les 40 succursales de la Signature Bank deviendront Flagstar Bank à partir de lundi. Flagstar est l'une des filiales de la New York Community Bank. L'accord comprendra l'achat de 38,4 milliards $ d'actifs de la Signature Bank, soit un peu plus d'un tiers du total au moment où la banque a fait faillite il y a une semaine.

La FDIC a déclaré que 60 milliards $ de prêts de la Signature Bank resteront sous tutelle et devraient être vendus à terme.

La Signature Bank a été la deuxième banque à faire faillite dans cette crise bancaire, environ 48 heures après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

La Signature Bank, basée à New York, était un important prêteur commercial dans la grande région de New York, mais ces dernières années, elle s'était lancée dans les cryptomonnaies en tant qu'activité de croissance potentielle.

Après la faillite de la Silicon Valley Bank, les investisseurs sont devenus inquiets quant à la santé de la Signature Bank en raison de son volume élevé de dépôts non assurés ainsi que de son exposition à la cryptomonnaie et à d'autres prêts axés sur la technologie. Au moment de sa fermeture, la Signature Bank était la troisième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis.

La FDIC dit qu'elle s'attend à ce que l'échec de la Signature Bank coûte 2,5 milliards $ au fonds d'assurance-dépôts, mais ce chiffre pourrait changer à mesure que des actifs seront vendus. Le fonds d'assurance-dépôts est financé par les cotisations des banques et les contribuables ne supportent pas le coût direct lorsqu'une banque fait faillite.