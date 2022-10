Le premier ministre du Québec, François Legault, dévoilera la composition de son prochain Conseil des ministres le 20 octobre prochain à 14h.

Les membres du conseil seront assermentés dans le cadre de cet événement.

Ils seront 90 députés sur 125 issus de la formation gouvernementale, la Coalition avenir Québec (CAQ), alors que les places disponibles au cabinet sont comptées. Les déçus et les frustrés seront forcément nombreux.

Durant son premier mandat, M. Legault avait formé un cabinet comptant 26 membres, se situant dans la norme admise et la tradition. Si cette fois-ci, compte tenu du nombre élevé de membres dans son caucus, il choisit d'atteindre ou de dépasser la trentaine de ministres, il se fera probablement accuser de dilapider les fonds publics et de multiplier inutilement le nombre de limousines ministérielles avec chauffeur et garde du corps.

Ce fut le cas en 2002, quand l'ex-premier ministre péquiste Bernard Landry avait provoqué un tollé en fin de mandat, tentant d'acheter la paix dans son caucus avec pas moins de 36 limousines qui défilaient devant le parlement, un record de tous les temps.

Les députés caquistes seront assermentés en amont, le mardi 18 octobre à 14 h.

Des nominations à surveiller

Plusieurs questions demeurent sur la composition du gouvernement Legault.

Verra-t-on une certaine parité? À la suite des dernières élections, 41 femmes ont été élues sous la bannière caquiste. C'est un nombre record. Plusieurs s’attendent à ce que François Legault nomme un conseil des ministres paritaire.

Les régions seront-elles représentées au sein de ce conseil? Le chef de la CAQ a fait élire ses candidats dans toutes les régions du Québec. Ainsi, il pourrait faire le choix d'avoir des ministres régionaux élus dans ces mêmes régions.

La conseil des ministres du gouvernement Legault avant les élections du 3 octobre 2022:

Andrée Laforest (Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation)

André Lamontagne (Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation)

Benoit Charette (Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques)

Caroline Proulx (Ministre du Tourisme)

Chantal Rouleau (Ministre déléguée aux Transports)

Christian Dubé (Ministre de la Santé et des Services Sociaux)

Danielle McCann (Ministre de l’Enseignement supérieur)*

Éric Caire (Ministre de la Cybersécurité et du Numérique)

Eric Girard (Ministre des Finances)

François Bonnardel (Ministre des Transports)

Geneviève Guilbault (Vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique)

Ian Lafrenière (Ministre responsable des Affaires autochtones)

Isabelle Charest (Ministre responsable de la Condition féminine et ministre déléguée à l’Éducation)

Jean Boulet (Ministre du Travail et ministre de l’Immigration)

Jean-François Roberge (Ministre de l’Éducation)

Jonatan Julien (Ministre de l’Énergie et des ressources naturelles)

Lionel Carmant (Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux)

Lucie Lecours (Ministre déléguée à l’Économie)

Mathieu Lacombe (Ministre de la Famille)

Marguerite Blais (Ministre des Aînés et des Proches aidants)*

Nadine Girault (Ministre des Relations internationales et de la Francophonie)*

Nathalie Roy (Ministre de la Culture et des Communications)

Pierre Fitzgibbon (Ministre de l’Économie et de l’Innovation)

Pierre Dufour (Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs)

Simon Jolin-Barrette (ministre de la Justice et ministre de la Langue française)

Sonia LeBel (Présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale)

* Quitte ses fonctions

Avec de l'information de La Presse canadienne et de Jennifer Gravel pour Noovo Info