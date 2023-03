Le gouvernement fédéral s'apprête à mettre en place une nouvelle prestation parentale qui offrira aux parents qui adoptent ou fondent leur famille avec l'aide d'une mère porteuse plus de temps à la maison avec leur bébé.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

CTV News a appris que des réformes majeures de l'assurance-emploi seront annoncées dans les prochains mois et que la refonte comprendra une nouvelle prestation parentale de 15 semaines.

La ministre de l'Emploi, Carla Qualtrough, a déclaré à CTV National News dans une interview exclusive qu'une nouvelle prestation pour parents adoptifs est en cours de création et inclura les parents qui accueillent un enfant par maternité de substitution.

«C'est une question d'équité», a expliqué la ministre. «Nous devons nous assurer que les gens se lient et nous l'avons entendu très fort lors de nos consultations sur la modernisation de l'assurance-emploi que les parents veulent cela et nous allons le leur offrir.»

Une promesse de 2019

Les libéraux ont promis lors de l'élection fédérale de 2019 d'introduire un congé de 15 semaines pour les parents qui adoptent afin que «tout le monde reçoive les mêmes avantages», mais les familles qui grandissent avec l'aide d'une mère porteuse ont été exclues.

La promesse a été réitérée dans la lettre de mandat 2021 du ministre de l'Emploi.

Des années plus tard, les changements n'ont toujours pas été mis en œuvre.

Dans le cadre du système actuel d'assurance-emploi, le congé parental standard offre à un parent jusqu'à 35 semaines de congé payé, ou jusqu'à 40 semaines de congé partagé entre les parents. De plus, toute personne qui accouche a droit à un maximum de 15 semaines supplémentaires de congé de maternité.

Lorsqu'on lui a demandé si le gouvernement envisageait d'augmenter les maximums hebdomadaires de l'assurance-emploi, Mme Qualtrough a mentionné que le gouvernement s'efforçait de mieux comprendre comment les modifications apportées aux paiements de l'assurance-emploi affectent les cotisations des employés et des employeurs.

«Absolument tout cela est sur la table», a-t-elle soutenu «On recherche une approche moderne beaucoup plus équitable, en particulier pour les femmes.»

Les futurs parents, Baden et Zane Colt, plaident pour obtenir eux aussi 15 semaines supplémentaires de congé pour qu'ils puissent passer plus de temps avec leur enfant, dont l'arrivée est prévue en juillet.

«Ce que nous recherchons vraiment, c'est que tous les bébés canadiens aient la même chance dès la naissance et ce, qu'ils soient nés de leurs parents, adoptés ou nés par maternité de substitution», a dit Baden Colt.

Un lien nécessaire

La Dre Jean Clinton, médecin et professeur au Département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de l'Université McMaster, a fait savoir que «la science montre que plus les parents passent de temps avec les nouveau-nés, mieux c'est.»

«Je pense absolument que peu importe la façon dont ce bébé, ce cadeau, ce précieux être apporté aux familles, ils devraient avoir l'opportunité d'avoir de nombreuses, nombreuses, nombreuses semaines de temps ensemble», a-t-elle ajouté.

Les Colts espèrent obtenir ce temps supplémentaire, mais avec leur bébé attendu en juillet, la famille n'est pas trop optimiste.

«Je pense que le gouvernement va être très rapide pour agir là-dessus, donc nous verrons ce qui se passera», a déclaré Zane Colt. «Espérons que pour le deuxième enfant, et chaque fois que cela se produira dans les prochaines années, nous l'aurons alors.»

On ne sait pas dans combien de temps le nouvel avantage sera disponible. Le budget fédéral sera déposé le 28 mars, mais le ministre de l'Emploi ne dit pas si les réformes de l'assurance-emploi seront incluses.

«Je ne vais pas devancer le ministre des Finances, mais je peux juste dire "dans les mois" à venir et en rester là», a conclu la ministre Qualtrough.