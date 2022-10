La 33e édition annuelle de la Nuit des sans-abri aura lieu à compter de ce vendredi soir dans près de 30 municipalités du Québec.

À cette occasion, depuis 1989, des personnes passent la nuit dans la rue en guise de solidarité avec celles qui y vivent dans des conditions précaires. L'événement parrainé par le Réseau Solidarité Itinérance du Québec cherche à susciter une sensibilisation à la situation d'itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale.

Une Nuit des sans-abri se déroulera dans la plupart des villes les plus populeuses du Québec, mais aussi dans des municipalités telles Amos, Bécancour, Mont-Joli, Rawdon, Shawinigan, Sorel-Tracy, Victoriaville, Plessisville et Nicolet.

L'activiste et travailleuse de rue Annie Archambault est la porte-parole de la 33e édition de La Nuit des sans-abri. Mme Archambault est bien connue sur les réseaux sociaux pour ses déclarations sur les enjeux liés à l'itinérance.

Elle signale que la Nuit des sans-abri s'adresse à un large public. Les participants y trouveront des microphones ouverts et des intervenants d'organismes communautaires qui chercheront à stimuler des échanges et des conversations sur la cause de l'itinérance avec des sans-abri, agrémentés par de la musique, du café et de la nourriture.

Nick Paré, coordonnateur du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais, nous confirme pour sa part que le visage de l'itinérance a beaucoup changé au cours des dernières années.



«La personne en situation d'itinérance, entre guillemets "classique", existe toujours, même que c'est en augmentation, mais il y a d'autres visages qui apparaissent, (comme les familles, les mineurs et les jeunes adultes), il y en a encore davantage qu'auparavant», souligne-t-il.

Les Québécois intéressés à prendre part à la Nuit des sans-abri de leur région sont invités à obtenir des renseignements à l'adresse www.itinerance.ca.

Dans les régions

À Gatineau, la 20e nuit des sans-abri se tiendra dès 16h au parc Ste-Bernadette situé sur la rue Pilon dans le secteur Hull. Plusieurs activités sont prévues, dont un spectacle, des kiosques de prévention et un repas gratuit. La population est du coup invitée à apporter des vêtements chauds, ainsi que des accessoires de camping et pour animaux domestiques.

À Victoriaville, le rendez-vous est dès 18h dans le stationnement St-Louis (Près de la vélogare). Au menu : prise de parole, brasero, prestations, kiosque, soupe, café, don de vêtements et vigile de solidarité.

Dans Lanaudière, les gens sont conviés dès 18h30 au parc Saint-Sacrement de Terrebonne. Au menu : marche au flambeau, foire aux organismes, distributions de breuvages et collations, allocutions, prestations musicale acoustiques, feux etc.

À Mont-Joli, l'évènement aura lieu dès 19h au 1515 Boul. Jacques-Cartier. Au menu : feu, musique, activité de sensibilisation, prise de parole et témoignages, soupe café et collations servies.

À Sherbrooke, plusieurs activités seront organisées. Dès 17h, une marche à partir de l’Hôtel de Ville est prévue, pour ensuite se diriger vers le Marché de la Gare et prendre part à un rassemblement symbolique. Un micro ouvert sera d'ailleurs à la disposition de tous lors de la soirée pour les gens désirant témoigner ou performer. Un concours de construction d'abris de fortune à partir de matériaux fournis par les organismes impliqués est également à l'agenda.