Dans son rapport Contraintes liées à la capacité de main-d’œuvre et offre de logements dans les grandes provinces du Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) fait le constat que le nombre de travailleurs qualifiés requis pour atteindre les cibles de construction de logements abordables d’ici 2030 représente un défi important à relever.

La capacité de main d’œuvre a été examinée pour le Québec, mais aussi l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta.



Le scénario le plus optimiste de la SCHL, qui prévoit les mises en chantier de logements avec une capacité «maximale» de main-d’œuvre, conclut que les mises en chantier de logements seront nettement inférieures aux cibles d’abordabilité du logement établies en 2030 au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

Quant à l’Alberta, elle sera en mesure d’atteindre sa cible d’ici 2030.

«Dans le scénario le plus optimiste, la capacité de main-d'œuvre dont nous disposons permettra seulement d'accroître de 30 à 50 %, en moyenne par année, le volume des mises en chantier de logements dans les quatre grandes provinces entre 2022 et 2030. Pour le Québec, l’accroissement projeté est d’environ 29%», peut-on lire dans un communiqué de la SCHL.

Des solutions

La SCHL propose une piste de solutions pour faire face aux défis du logement abordable au pays. D'abord, l'une d'entre elles serait de miser sur la conversion d’immeubles existants en logements résidentiels - en particulier celles des immeubles commerciaux existants. Puis, la SCHL propose d'augmenter le niveau de la construction de logements collectifs, mais aussi d'établir des mesures incitatives pour former une nouvelle génération de travailleurs de la construction qualifiés et finalement de mettre en place des programmes d’immigration plus ciblés visant à encourager les travailleurs étrangers qualifiés à combler la pénurie de main-d’œuvre.

22 millions de logements d’ici 2030

Ce rapport de la SCHL sur la main-d’œuvre et le logement abordable fait suite à celui publié en juin 2022 intitulé Pénurie de logements au Canada – Estimation des besoins pour résoudre la crise de l’«abordabilité» du logement au Canada d’ici 2030.

Le but de ce rapport était d’estimer la quantité de logements supplémentaires qui devront être créés afin de rétablir l’accès aux logements abordables d’ici 2030.

La réponse de la SCHL? Le parc de logements du pays devra atteindre plus de 22 millions d'unités d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité pour tous les habitants du Canada.

Cette estimation signifie qu'environ 3,5 millions de logements supplémentaires devraient être construits au Canada dans les huit prochaines années.

