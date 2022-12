La photo d’un chien domestique ainsi que quelques photos accidentelles ont aidé des enquêteurs à démanteler un réseau international de trafic de drogue et de saisir près de 75 millions de dollars de stupéfiants en Australie.

Selon l’Agence nationale contre le crime du Royaume-Uni (NCA), le présumé trafiquant Danny Brown utilisait un système de communication crypté lorsqu’il a envoyé une photo de son chien à un ami et présumé complice, Stefan Baldauf.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La NCA rapporte que M. Brown utilisait l’application EncroChat sous le pseudo «thethedice» afin de communiquer avec M. Baldauf, alors qu’ils prévoyaient déplacer 448 kg de MDMA jusqu’en Australie.

Cependant, les autorités ont été en mesure d’intercepter une discussion entre les deux suspects, notamment grâce à la photo du chien, dénommé Bob.

«Ces hommes croyaient être en sécurité sur EncroChat, mais les policiers ont fait un superbe travail pour trouver des preuves contre eux grâce à des compétences de détective traditionnelles et modernes», a déclaré le responsable des opérations de la NCA, Chris Hill.

La NCA ajoute que les enquêteurs ont été en mesure de recadrer et d’agrandir la photo du bulldog français et ont pu remarquer la présence d’un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone appartenait au partenaire de M. Brown et les enquêteurs ont pu apprendre que M. Brown souhaitait expédier de l'ecstasy en Australie.

De plus, les deux suspects se sont également envoyés des selfies accidentels sur l'application, permettant aux enquêteurs de les lier davantage au plan visant à cacher de la drogue dans le bras d'un excavateur.

La NCA mentionne que M. Brown a envoyé une photo de sa télé via l’application, mais n’a pas réalisé que la réflexion de l’écran dévoilait son visage.

Et pour une raison étrange, Baldauf aurait envoyé une photo d'un panneau de porte en laiton, qui montrait également son reflet sur la photo.

«Les selfies accidentels et la photo du chien étaient la cerise sur le gâteau afin de trouver les suspects», ajoute M. Hill.

Danny Brown et ses membres ont organisé un faux encan dans le but d’expédier une quantité astronomique de drogue vers l’Australie. La pelleteuse a été livrée en Australie en décembre 2020, selon la NCA.

Des agents des forces frontalières australiennes ont toutefois intercepté la cargaison en retirant la drogue de la machine, qui a poursuivi sa route sous l’observation des policiers.

M. Brown et M. Baldauf ont finalement été reconnus coupables de trafic de drogue avec trois autres hommes. M. Brown a écopé d’une peine d’emprisonnement de 26 ans, alors que M. Baldauf a été condamné à 28 ans de prison.

«La NCA travaille avec ses partenaires à l’extérieur du pays afin de protéger les citoyens face à des dangers causant plusieurs problèmes dans les communautés du Royaume-Uni», a souligné M. Hill.