Le photographe de l'Associated Press, Evgeniy Maloletka, a remporté jeudi le prix World Press Photo de l’Année pour sa photo poignante de secouristes transportant une femme enceinte à travers les ruines d'une maternité dans la ville ukrainienne de Marioupol.

L’image du 9 mars 2022 de la femme mortellement blessée, sa main gauche sur son bas-ventre gauche ensanglanté, a mis en évidence l’horreur de l’assaut brutal de la Russie dans la ville portuaire au début de la guerre.

La femme de 32 ans, Iryna Kalinina, est décédée des suites de ses blessures une demi-heure après avoir donné naissance au corps sans vie de son bébé nommé Miron.

«Pour moi, c'est un moment que je veux tout le temps oublier, mais je ne peux pas. L'histoire restera toujours avec moi», a confié le photographe en entrevue avant l'annonce.

La vice-présidente principale et rédactrice en chef de l'Associated Press, Julie Pace, a déclaré que le photographe avait pris l'une des photos les plus marquantes de la guerre dans les «circonstances incroyablement difficiles».

«Sans son courage inébranlable, on ne saurait rien de l'une des attaques les plus brutales de Russie. Nous sommes extrêmement fiers de lui», a-t-elle ajouté.

Le directeur de la photographie de l'agence de presse, J. David Ake, a ajouté: «Il est rare qu'une seule image soit gravée dans la mémoire collective du monde. Evgeniy Maloletka a respecté les normes les plus élevées du photojournalisme en captant le "moment décisif", tout en respectant la tradition des journalistes AP du monde entier de mettre en lumière ce qui serait autrement resté invisible.»

M. Maloletka, le journaliste vidéo d'AP, Mystyslav Chernov, et la productrice d'AP, Vasilisa Stepanenko, qui sont également ukrainiens, sont arrivés à Marioupol au moment où l'invasion de la Russie, qui a commencé le 24 février 2022, a déclenché le plus grand conflit européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont restés plus de deux semaines, montrant des images des attaques qui ont ravagé des hôpitaux et d'autres infrastructures civiles. Une enquête de l'AP a révélé que jusqu'à 600 personnes auraient été tuées lorsqu'un théâtre de Marioupol utilisé comme abri anti-bombe a été touché le 16 mars de l'année dernière.

M. Maloletka a dit que lui et M. Tchernov pensaient qu'il était important de rester à Marioupol, malgré le danger, «pour recueillir les voix des gens et recueillir leurs émotions et les montrer partout dans le monde».

Une série de photos d'Evgeniy Maloletka depuis Marioupol assiégé a également remporté plusieurs autres prix en Europe.

Le Danois Mads Nissen, double lauréat du World Press Photo, a aussi remporté le prix World Press Photo Série de l’Année pour ses photos sur la vie quotidienne en Afghanistan.

Comme depuis plusieurs années, l’Expo World Press Photo sera présentée au Marché Bonsecours, à Montréal. L'événement se déroulera du 30 août au 15 octobre.