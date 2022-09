De fortes précipitations s’abattent sur le Québec depuis mardi causant bien des problèmes et des maux de tête aux usagers de la route et aux résidents de plusieurs régions du Québec.

À Montréal, la montée des eaux a forcé la fermeture temporaire de la station de métro Square-Victoria. Elle a aussi entraîné la fermeture de plusieurs artères principales de Montréal.

La banlieue n'a pas été épargnée, alors qu'il est tombé plus de 100 millimètres de pluie sur la ville de Joliette dans Lanaudière. Une portion de la route 158 a été complètement inondée comme le montrent des images relayées sur les réseaux sociaux.

 

Les pompiers de Longueuil en ont aussi eu plein les bottes, avec plus de 300 appels pour bâtiments inondés, particulièrement dans les secteurs de Saint-Lambert, Lemoyne et Greenfield Park. Le Collègue Durocher de St-Lambert et le Collège Notre-Dame-de-Lourdes de Longueuil sont d'ailleurs fermés pour la journée en raison d'inondations.

Les internautes ont également partagé des images de l’eau qui s’accumule rapidement dans les rues de la métropole.

Encore de la pluie

Environnement Canada maintient mercredi matin des avertissements de pluie pour plusieurs régions, dont Montréal (Châteauguay - La Praire, Laval, Longueuil-Varenne) alors qu'on prévoit de 5 à 25 millimètres de pluie additionnels ce mercredi matin.

Il y a également des alertes de pluie pour la rivière Manicouagan, plusieurs secteurs du Lac-Saint-Jean, de la Mauricie, et de Lanaudière.

Mardi, les prévisions météo étaient de 50 à 75 millimètres de pluie d’ici mercredi matin selon Environnement Canada.

Son site web indique que «des pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.»

Inondations à Longueuil

La Ville de Longueuil en Montérégie est également victime de plusieurs inondations sur son territoire.

La mairesse, Catherine Fournier, a donné un compte rendu de la situation sur Twitter mardi soir.

«Nous expérimentons présentement des inondations sur le territoire de Longueuil en raison de refoulements d’égouts causés par les pluies torrentielles de la dernière heure», a écrit Mme Fournier.