Les membres d'une synagogue située au cœur de Fredericton sont ébranlées par un récent acte de vandalisme commis la journée même consacrée à la mémoire des victimes de la Shoah, samedi.

Ayten Kranat, vice-présidente de la synagogue Sgoolai Israel, a déclaré que la communauté juive de la ville était sous le choc après avoir vu des vitres brisées aux portes d’entrée de la synagogue.



«Nous ne savons pas si c’était intentionnel ou non, en lien avec la journée internationale de commémoration de la Shoah», a affirmé Mme Kranat lors d’un entretien téléphonique.

«Mais pour nous, en tant que communauté juive, que cela se produise ce jour-là, cela nous amène des souvenirs. Ça fait mal… C’est effrayant.»

 

Mme Kranat a raconté que voir du verre brisé à la synagogue lui rappelait Kristellnacht, ou la «Nuit de cristal».

La Nuit de cristal fait référence aux attaques nazies des 9 et 10 novembre 1938 contre des maisons et des entreprises juives, ainsi que des synagogues. Cela entraîna de nombreux morts et 30 000 hommes juifs arrêtés et envoyés dans des camps de concentration.

La synagogue Sgoolai Israel a publié samedi soir un message sur la page Facebook d'un groupe appelé Jewish Fredericton indiquant que la police municipale enquêtait sur cet acte de vandalisme.

Les vitres situées sur la porte de façade de l'immeuble ont été fracassées.

«Ce qui rend cet incident encore plus tragique, c'est qu'il est survenu le jour de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste», peut-on lire.

La synagogue dit que l'intérieur de l'édifice n'a pas subi de dégât. Un panneau avait été placé afin que les services soient maintenus.

«Au mérite du rabbin et de la communauté, les messes matinales du Shabbat ont pu se dérouler.»

Sonya Gilks, agente d'information au service de police de Fredericton, a publié dimanche une déclaration disant que des policiers examinaient si les dommages étaient l'œuvre d'une «main hostile» ou avaient été provoqués par une autre cause.

«L'enquête suit son cours. La police de Fredericton examine tous les indices et tous les renseignements relatifs à cet incident», a déclaré Mme Gilks.

Une manifestation de soutien à la synagogue a eu lieu dimanche après-midi.

Mme Kranat était présente, et a déclaré qu’il était réconfortant de voir «quelques centaines» de personnes se rassembler pour soutenir la communauté juive de la ville.

«Je demande à notre communauté et à nos amis de nous soutenir», a-t-elle dit.

Pour certains politiciens du Nouveau-Brunswick, dont le premier ministre Blaine Higgs, il semblait clair qu'il s'agissait d'un acte de vandalisme.

M. Higgs s'est dit «attristé d’apprendre en me réveillant ce matin (dimanche) qu'une synagogue a été vandalisée». Dans un gazouillis publié sur le réseau social X, M. Higgs a voulu rassurer la communauté juive de la province en écrivant qu'il serait «toujours à leurs côtés pour lutter contre toutes les formes de violence et de haine antisémites».

Susan Holt, la cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, a lancé une invitation publique via les réseaux sociaux à assister à la manifestation de l'après-midi à la synagogue et à «s'opposer à la haine».

En fin d'après-midi, plus de 7200 $ avaient été amassés sur le site GoFundMe pour aider la synagogue à payer les réparations.