Une descente dans une résidence de Mirabel au Québec a permis à la police de récupérer une lithographie de Jean-Paul Riopelle qui avait été volée dans l’atelier de l’artiste en 2005.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Un communiqué de presse de la Sûreté du Québec (SQ) indique que, le 30 juin 2005, quatre des œuvres de Riopelle ont été volées dans son atelier de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Trois sont toujours portés disparues.

Riopelle était un peintre et sculpteur québécois décédé en 2002. Il a travaillé en France et au Québec, et son art fait partie de collections publiques dans plus de 60 villes de 18 pays, selon le site de la Fondation Jean-Paul Riopelle. Son travail est continuellement en rotation au Musée des beaux-arts de Montréal.

La police avait déjà récupéré trois tableaux de Riopelle volés en 2017 et en 2011, la SQ avait trouvé deux statues de Riopelle brisées et jetées dans une zone boisée à 100 kilomètres au nord-est de Montréal.

Une murale du centre-ville de Montréal mettant en vedette Riopelle devrait être dévoilée cet automne.

La police demande à toute personne ayant des informations sur les vols d’appeler la ligne d’information de la SQ au 1-800-659-4264.