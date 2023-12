Une opération majeure a permis aux autorités de saisir au moins 100 véhicules volés mardi près du port de Montréal, a appris Noovo Info.

Selon nos informations, on aurait retrouvé plusieurs véhicules utilitaires sport (VUS) comme des Jeep Wrangler et des Toyota Rav-4, mais aussi des voitures luxueuses. Une majorité de ceux-ci provenaient de l’Ontario. La majorité des véhicules devaient être envoyés à l’international.



Il s’agit d’un bilan préliminaire. Au moment d’écrire ces lignes, on s’attendait à saisir encore des dizaines de voitures sur les lieux de la perquisition jusqu’en soirée. Une enquête était toujours en cours en fin d’après-midi mardi et la police n’a jusqu’ici signalé aucune arrestation.

Cette perquisition est notable en raison du nombre de voitures saisies, mais aussi par les différents partenaires qui ont collaboré pour mener à terme l’opération. La Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), les autorités du port de Montréal, la police provinciale de l'Ontario, la police régionale de Pee et la police régionale de York ont également mis l’épaule à la roue.

La valeur totale des voitures récupérées devrait dépasser les 5,5 millions de dollars, si on se fie à une perquisition importante qui avait eu lieu en novembre dernier. L’ASFC et le SPVM avaient alors été en mesure d’intercepter 72 véhicules volés avant qu’ils ne soient exportés du pays et leur valeur totale était évaluée à 5,6 millions de dollars. Dans cette saisie antérieure, 54 véhicules provenaient de l’Ontario. Les 18 autres avaient été volés au Québec.

À VOIR ÉGALEMENT | Le Québec reconnu mondialement comme «plaque tournante du vol de véhicules»?

Les vols de véhicules, un phénomène bien ancré

L’an dernier, le Bureau d’assurance du Canada rapportait que «48 % des 1038 véhicules volés récupérés au Port de Montréal» en 2022 provenaient d’ailleurs que le Québec. On s’attend à ce que ce pourcentage soit «nettement plus élevé cette année.»

Au Canada, les cas de vols de voitures sont en augmentation d’un océan à l’autre. Ici à Montréal, pas moins de 11 137 véhicules rapportés volés jusqu’à maintenant au SPVM. Ce nombre était de 8821 l’année dernière.

L’ASFC a relaté à Noovo Info que, depuis le début de 2023, plus d’un millier de véhicules ont été retrouvés au port de Montréal. L’agence fédérale calcule qu’on en retrouverait une trentaine chaque semaine sur les lieux.

Notons qu’aucune compilation officielle n’a été établie par le SPVM en ce qui concerne les arrestations liées aux vols de voitures.

La police de Montréal rappelle que pour prévenir les vols «la prévention est nettement plus importante que les arrestations, qui ne sont qu’une petite partie de la solution.»

La Sûreté du Québec (SQ) rapportait à la mi-juin avoir traité 777 dossiers de vols de véhicule sur les territoires qu’elle sert. On a dénombré 3708 vols au total l’an passé.

Les vols de véhicules pourraient rapporter entre 2000 $ et 5000 $ tout dépendant du modèle. En juillet dernier, Noovo Info rapportait que le Québec était désormais considéré comme une «plaque tournante du vol de véhicules».

L’augmentation remarquable des vols de voitures serait engendrée par «le manque de disponibilité des véhicules à moteur neufs sur le marché», relate le SPVM. Le corps policier précise que la pandémie a causé plusieurs pénuries, dont l’industrie des semi-conducteurs, «principal composant des puces électroniques, ces pièces indispensables pour la fabrication des véhicules».