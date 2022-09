Sous François Legault, la présence internationale du Québec s'est «beaucoup ratatinée autour des enjeux économiques», reproche Gabriel Nadeau-Dubois qui souhaite élargir le mandat des représentations québécoises à l'étranger au dossier des changements climatiques, notamment.

Bien que le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) reconnaisse l'importance de la dimension économique pour les délégations générales, les bureaux ou les antennes internationales, leur rôle ne peut se limiter qu'à ce champ d'activité.



«Ce n'est pas juste ça le Québec. Ça ne peut pas être juste ça, notre présence internationale. Il faut aussi que ce soit une promotion du fait français, de la francophonie. Il faut que ce soit aussi une présence qui vise à apaiser les conflits mondiaux», a détaillé lundi matin M. Nadeau-Dubois, invité à présenter la vision de son parti en matière de relations internationales.

Il a ajouté que la mission des représentations toucherait la culture, la coopération internationale et la coopération environnementale, advenant un gouvernement solidaire.

«Je veux que sur la scène internationale le Québec soit un leader climatique, je veux qu'on parle de notre propre voix, qu'on essaie de tirer l'ensemble de nos alliés internationaux vers le haut en matière d'ambition climatique. Ce serait ça la priorité numéro un des délégations du Québec à l'international», a poursuivi M. Nadeau-Dubois en conférence de presse à Montréal.

Contrairement à la cheffe libérale Dominique Anglade, le co-porte-parole de QS n'a pas voulu se prononcer à savoir si le Québec devrait participer ou non au Sommet de la Francophonie prévu en novembre à Tunis.

M. Nadeau-Dubois a dit vouloir «prendre la question en délibéré». La cheffe libérale a affirmé dimanche qu'elle participerait à l'événement, si elle devenait première ministre. Ottawa travaille en coulisse pour reporter de nouveau cette rencontre internationale en raison de la situation politique instable en Tunisie, a rapporté La Presse en août.

Mobiliser les jeunes

Au deuxième jour du vote par anticipation, le leader de Québec solidaire a de nouveau lancé un appel au vote massif des jeunes, accompagné de sa co-porte-parole Manon Massé. Il avait porté un tel message la veille, à Rimouski.

«On sait que c'est un défi que les jeunes aillent voter. Ce n'est pas pour rien qu'on fait cet appel-là ce matin. De manière générale, les jeunes électeurs vont moins aux urnes, et ça, c'est un problème pour notre démocratie», a-t-il déclaré flanqué de plusieurs de ses jeunes candidats.

M. Nadeau-Dubois s'est défendu de délaisser les autres générations. Il dit avoir tendu la main aux autres groupes d'âge de l'électorat avec, entre autres, des propositions en matière de santé et de soins à domicile, au cours de la campagne.

«Quand on parle de contrôler la hausse des loyers, ça ne concerne pas juste les 39 ans et moins. Il y a des familles qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui n'arrivent plus à se trouver un loyer. Quand on parle de l'hygiène menstruelle accessible gratuitement, on ne s'adresse pas juste aux 39 ans et moins», a renchéri Manon Massé.

Le co-porte-parole doit retourner une deuxième fois en deux semaines, lundi en fin de journée, dans le fief de Mme Anglade, dans le sud-ouest de Montréal.

QS croit en ses chances de ravir le siège de Saint-Henri-Sainte-Anne le 3 octobre. «C'est une circonscription où il y a beaucoup de solidaires, où on a le vent dans les voiles depuis plusieurs élections», a soutenu M. Nadeau-Dubois.

Il s'est rendu dans le local électoral de son candidat Guillaume Cliche-Rivard, un avocat spécialisé en droit de l'immigration, où il a rencontré des militants et fait du pointage.

Plus tôt en après-midi, M. Nadeau-Dubois a rencontré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à l'hôtel de ville. La caravane solidaire doit poursuivre sa tournée électorale à Québec et Sherbrooke, mardi.