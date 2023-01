Des données sur les besoins anticipés en aide alimentaire, établies par Deuxième Récolte, prévoient une augmentation de 60% du nombre de personnes recevant de l’aide alimentaire en 2023 au Canada.

Selon la plus grande organisation canadienne de récupération alimentaire, cette hausse s’ajoutera à l’augmentation de 134% qui a lieu en 2022.

La directrice générale de Deuxième Récolte, Lori Nikkel, précise que l’arrêt du soutien financier lié à la COVID-19, l’inflation alimentaire et la stagnation des salaires sont tous des facteurs qui expliquent le recours grandissant à l’aide alimentaire.

À lire également : Le prix des aliments pourrait hausser de 7% dès 2023

«Malgré la nouvelle année, le Canada n’a pas pris de résolution pour contrer l’insécurité alimentaire au pays, souligne-t-elle. «Si des changements ne sont pas mis en place à l’échelle du système, la précarité alimentaire au pays grimpera en flèche.»

Voici une publication de Deuxième Récolte | Second Harvest sur les réseaux sociaux au sujet de cette étude :

«Second Harvest a lancé aujourd'hui une nouvelle recherche, concluant que les organismes sans but lucratif qui soutiennent les Canadiens avec de la nourriture s'attendent à une augmentation de 60 % de la demande cette année. C'est une nouvelle année, mais aucune solution n'est en vue pour la crise de l'insécurité alimentaire au Canada.»

Second Harvest launched new research today, finding that non-profits supporting Canadians with food are expecting a 60% increase in demand this year. It's a new year, but there's no resolution in sight for Canada's food insecurity crisis. Summary here: https://t.co/E9dpT9hqYC pic.twitter.com/vlJVb8Ia5K