La nouvelle fusée lunaire de la NASA a décollé mercredi lors de son premier vol avec trois mannequins de test à bord, rapprochant les États-Unis du retour des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois depuis la fin du programme Apollo, il y a 50 ans.

Si tout se passe bien pendant le vol d'essai de trois semaines, la capsule de l'équipage sera propulsée en orbite autour de la Lune, puis reviendra sur Terre en décembre.

As @NASA_Orion begins the #Artemis I mission to the Moon, the spacecraft captured these stunning views of our home planet. pic.twitter.com/Pzk3PDt7sd — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022

Après des années de retards et des milliards de dépassements de coûts, la fusée Space Launch System (SLS) a finalement décollé avec succès du Centre spatial Kennedy, en Floride, mercredi. La capsule Orion était perchée au sommet et, moins de deux heures après le début du vol, elle est sortie de l'orbite terrestre.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

Le lancement a été repoussé à de nombreuses reprises, notamment en raison de fuites de carburant qui ont forcé les équipes de la NASA à renvoyer l'imposant bolide au hangar. Le passage de l'ouragan Ian, à la fin du mois de septembre, avait aussi forcé le remisage de la fusée.

SLS a toutefois résisté aux conditions extérieures lorsque Nicole a balayé la semaine dernière la Floride avec des rafales de plus de 130 km/h. Bien que le vent ait causé quelques dégâts, les responsables ont donné le feu vert pour le lancement.

Environ 15 000 personnes étaient rassemblées sur le site de lancement pour assister à la suite tant attendue du projet Apollo, qui a vu 12 astronautes marcher sur la Lune de 1969 à 1972.

LIFTOFF! @NASA_SLS and @NASA_Orion launch on their first flight, the #Artemis I mission. Keep checking back for more launch images 📷➡️https://t.co/RgnwqO6B7J pic.twitter.com/33ObRQN1G4 — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) November 16, 2022

Des acclamations ont accompagné le décollage de la fusée, mercredi, alors qu'elle laissait derrière elle une énorme traînée de flammes.

Le décollage a marqué le début du programme d'exploration lunaire Artémis de la NASA, nommé en l'honneur de la sœur jumelle mythologique d'Apollon.

L'agence spatiale américaine vise à envoyer quatre astronautes autour de la Lune lors du prochain vol, en 2024, et à y faire atterrir des humains dès 2025.

Réaction du Canada

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a fait la déclaration suivante à l'occasion du lancement de la mission Artemis :



« Le lancement de la mission Artemis I réalisé par la NASA aujourd'hui ouvre la voie au retour des humains sur la Lune et au-delà, ce qui marque le début d'un nouveau chapitre dans l'exploration spatiale.»

M. Champagne ajoute : «Le Canada est fier de jouer un rôle important dans le programme Artemis», en soulignant qu'un astronaute canadien sera à bord de la mission Artemis II en tant que membre d'un équipage prêt à se rendre en orbite lunaire en 2024. «Ce sera la première fois qu'un Canadien voyagera dans l'espace lointain.»

«Avec la contribution de notre pays du Canadarm3 sur la station spatiale lunaire Gateway, une pierre angulaire du programme Artemis, les entreprises et les chercheurs canadiens apportent également des innovations intelligentes, des technologies de pointe et une science de calibre mondial à ce projet passionnant», peut-on lire dans un communiqué envoyé aux médias.

«Ces missions historiques inspireront les jeunes Canadiens à devenir la prochaine génération de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs. Cinquante ans après la fin du programme Apollo, l'humanité retourne sur la Lune, et le Canada est aux premières loges de ce voyage palpitant», termine le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.