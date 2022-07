Le président Joe Biden a dévoilé lundi la première image du nouveau télescope spatial de la NASA. Il s’agit de la photo la plus lointaine du cosmos jamais capturé.

Cette photo du télescope spatial James Webb de 10 milliards de dollars montre la région la plus éloignée jamais observée par l'humanité. Cette image sera suivie mardi par la publication de quatre autres clichés de beauté galactique des regards extérieurs initiaux du télescope.



«C’est un moment bien spécial pour nous: voici non seulement la première image de Webb, mais aussi l’image dans le rayonnement infrarouge la plus profonde et la plus nette de l’univers lointain à ce jour», a écrit l’Agence spatiale canadienne sur Tweeter.

C’est un moment bien spécial pour nous : voici non seulement la première image de #Webb, mais aussi l’image dans le rayonnement infrarouge la plus profonde et la plus nette de l’univers lointain à ce jour!😍 pic.twitter.com/EnPDkuGhNh — Agence spatiale canadienne (@asc_csa) July 11, 2022

Les images qui seront publiées mardi incluent une vue d’une planète gazeuse géante en dehors de notre système solaire, deux images d’une nébuleuse où les étoiles naissent et meurent dans une beauté spectaculaire et une mise à jour d’une image de cinq galaxies étroitement groupées qui dansent les unes autour des autres.



Le plus grand et plus puissant télescope du monde s’est envolé en décembre dernier de la Guyane française en Amérique du Sud. Il a atteint son point d’observation à 1,6 million de kilomètres de la Terre en janvier. Ensuite, le long processus a commencé pour aligner les miroirs, refroidir suffisamment les détecteurs infrarouges pour fonctionner et calibrer les instruments scientifiques, le tout protégé par un pare-soleil de la taille d’un court de tennis qui garde le télescope au frais.

Le plan est d’utiliser le télescope pour regarder si loin que les scientifiques auront un aperçu de l’aube de l’univers il y a environ 13,7 milliards d’années et zoomeront sur des objets cosmiques plus proches, même notre propre système solaire, avec une mise au point plus nette.

Webb est considéré comme le successeur du vieillissant télescope spatial Hubble.

Thomas Zurbuchen, chef de la mission scientifique de la NASA, a expliqué qu’avec le nouveau télescope, le cosmos «abandonne des secrets qui étaient là depuis de très nombreuses décennies, des siècles, des millénaires».

«Ce n’est pas une image. C’est une nouvelle vision du monde que vous allez voir», a-t-il déclaré lors d’un récent point de presse.

Zurbuchen a déclaré qu’en voyant les images, il était devenu ému, tout comme ses collègues: «c’est vraiment difficile de ne pas regarder l’univers sous un jour nouveau sans passer un moment profondément personnel.»

La NASA collabore sur Webb avec les agences spatiales européenne et canadienne.