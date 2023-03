La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, effectuera une visite au Canada du 6 au 8 mars, au cours de laquelle elle prendra la parole à la Chambre des communes et tiendra une «rencontre bilatérale» avec Justin Trudeau à Kingston.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce, jeudi, disant que ce serait l'occasion de «consolider» les relations transatlantiques «étroites et durables» entre le Canada et l'Union européenne (UE) et de faire progresser des priorités communes.

Il doit être question de promouvoir l'énergie et les technologies propres, créer de bons emplois pour la classe moyenne et stimuler une croissance économique «centrée sur le mieux-être de tous», indique le cabinet de M. Trudeau. Cela passe notamment par l'Accord économique et commercial global (AECG) et l'Accord de partenariat stratégique (APS) entre le Canada et l'UE, dont l'application provisoire a débuté en 2017.

Les dirigeants discuteront également de l'agression soutenue de la Russie contre l'Ukraine et de ses conséquences dans le monde, précise-t-on.

À lire également:

Ils aborderont les efforts du Canada et de l'UE pour faire respecter la primauté du droit, encourager davantage la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de la personne, et promouvoir l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes dans le monde.

Lors d'une rencontre bilatérale à Kingston, en Ontario, le premier ministre Trudeau et la présidente von der Leyen souligneront leur collaboration dans le dossier des minéraux critiques, «qui sont les pierres angulaires de l'économie propre et numérique», et discuteront de la capacité du Canada d'être un «fournisseur fiable dans une économie carboneutre».

À Ottawa, la présidente von der Leyen, en tant que première femme présidente de la Commission européenne, s'adressera au Parlement dans la Chambre des communes pour souligner les liens du Canada avec l'Europe et pour marquer la Journée internationale des femmes qui se tiendra le lendemain, soit le 8 mars.

Le premier ministre Trudeau doit tenir une réception à l'intention de chefs d'entreprise et d'industrie canadiens et européens afin de les encourager à profiter des conditions d'investissement créées par l'AECG et à contribuer au renforcement des chaînes d'approvisionnement transatlantiques.