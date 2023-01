La princesse Eugenie et son mari, Jack Brooksbank, attendent leur deuxième enfant en vue de cet été, a annoncé mardi le palais de Buckingham.

Eugenie, âgée de 32 ans, est la nièce du roi Charles III et la plus jeune fille du prince Andrew et de Sarah, la duchesse de York. Elle avait donné naissance à un garçon en août 2021.

Le palais a déclaré que la famille était ravie et que le petit August avait hâte d'être un grand frère.

Sur Instagram, la princesse a partagé une photo d'elle avec son fils qui embrasse son ventre.

«Nous sommes si excités d'annoncer qu'il y aura une nouvelle addition à notre famille cet été», a-t-elle écrit.

Eugenie a marié Jack Brooksbank, un homme d'affaires, en octobre 2018 à la chapelle Saint-Georges, du château de Windsor.