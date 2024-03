La première photo de Kate, la princesse de Galles, depuis son opération de l'abdomen il y a près de deux mois, a été publiée dimanche après des semaines de spéculations sur son sort. Kate, la princesse de Galles, s'est excusée lundi pour la «confusion» provoquée par sa retouche d'une photo de famille publiée par le palais.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Kate a expliqué que «comme beaucoup de photographes amateurs (elle) expérimente occasionnellement le montage».

«Je voulais exprimer mes excuses pour toute la confusion causée par la photo de famille que nous avons partagée hier», a-t-elle soutenu.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C