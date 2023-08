Un juge britannique a condamné Lucy Letby à passer le reste de sa vie en prison pour avoir assassiné sept bébés et tenté de tuer six autres alors qu'elle travaillait comme infirmière en néonatalogie dans un hôpital du nord de l'Angleterre.

Le juge James Goss a prononcé la peine la plus sévère possible en vertu de la loi britannique à l'encontre de Letby lundi. Le Royaume-Uni n'a pas la peine de mort.

Les victimes, dont deux garçons triplés, ont été tuées dans l'unité de néonatalogie de l'hôpital Countess of Chester dans le nord-ouest de l'Angleterre entre juin 2015 et juin 2016.

Un long et pénible processus

Après 22 jours de délibérations, un jury au tribunal de la Couronne de Manchester a déclaré coupable Lucy Letby, âgée de 33 ans, d'avoir tué les bébés sur une période d'un an, au cours de laquelle elle a exploité les vulnérabilités des nouveau-nés malades et de leurs parents anxieux.

Letby n'a pas assisté à l'audience pour écouter la colère et l'angoisse des parents des enfants dont elle a pris la vie ou qu'elle a blessés.

«Je ne pense pas que nous surmonterons jamais le fait que notre fille a été torturée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force en elle et que tout ce qu'elle a traversé au cours de sa courte vie a été délibérément fait par quelqu'un qui était censé la protéger et l'aider à rentrer chez elle où elle aurait dû être», avait déclaré la mère d'une fille identifiée comme Enfant I, dans une déclaration lue au tribunal.

Le procureur Nicholas Johnson avait déclaré à ce moment que Letby méritait une «peine de prison à vie» pour «un comportement sadique» et des crimes prémédités.

L'avocat de la défense, Ben Myers, a déclaré que Lucy Letby maintenait son innocence et qu'il n'y avait rien qu'il puisse ajouter pour réduire sa peine.

L'absence de Letby, autorisée dans les tribunaux britanniques lors de la détermination de la peine, a suscité la colère des familles des victimes, qui voulaient qu'elle écoute les déclarations sur les ravages causés par ses crimes.

«Vous pensiez que c'était votre droit de jouer à Dieu avec la vie de nos enfants», a déclaré la mère de jumeaux, dont l'un a été assassiné et l'autre que Letby a tenté de tuer, dans une déclaration au tribunal.

Obliger les criminels à comparaître?

Des politiciens et des défenseurs des victimes ont appelé à des changements dans la loi pour obliger les criminels à comparaître pour être condamnés après que plusieurs condamnés célèbres ont choisi de ne pas faire face à leurs victimes au cours des derniers mois.

Le premier ministre Rishi Sunak, qui a qualifié les crimes de «choquants et éprouvants». a déclaré que son gouvernement présenterait "en temps voulu" son plan visant à exiger que les condamnés assistent à leurs audiences de détermination de la peine.

«C'est lâche que les personnes qui commettent de tels crimes horribles ne font pas face à leurs victimes et n'entendent pas de première main l'impact que leurs crimes ont eu sur elles, leurs familles et leurs proches», a déclaré M. Sunak.

Enquête indépendante à venir

Au cours du procès de 10 mois de Letby, les procureurs ont déclaré qu'en 2015, l'hôpital avait commencé à constater une augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient ou qui subissaient des déclins soudains de leur santé sans raison apparente.

Certains ont subi des «effondrements catastrophiques graves» mais ont survécu grâce à l'aide du personnel médical.

Letby était de service dans tous les cas, les procureurs la décrivant comme une «présence constamment malfaisante» dans l'unité néonatale lorsque les enfants s'effondraient ou mouraient. L'infirmière a fait du mal aux bébés de manière difficile à détecter, et elle a persuadé ses collègues que leurs effondrements et leurs décès étaient normaux, ont-ils déclaré.

Des médecins seniors ont déclaré ce week-end qu'ils avaient exprimé des inquiétudes à propos de Letby dès octobre 2015 et que des enfants auraient pu être sauvés si les gestionnaires avaient pris au sérieux leurs préoccupations.

Le Dr Stephen Brearey, consultant en chef de l'unité néonatale du Countess of Chester Hospital, a déclaré au journal The Guardian que les décès auraient pu être évités dès février 2016 si les cadres avaient «réagi de manière appropriée» à une demande de réunion urgente des médecins préoccupés.

Letby a finalement été retirée de ses fonctions de première ligne fin juin 2016. Elle a été arrêtée chez elle en juillet 2018.

Une enquête indépendante sera menée pour savoir ce qui s'est passé à l'hôpital et comment le personnel et la direction ont réagi à la hausse des décès.