La procureure générale de New York a annoncé mercredi poursuivre l'ancien président Donald Trump et sa compagnie, alléguant des infractions de fraude impliquant certains de leurs actifs les plus précieux, notamment des propriétés à Manhattan, Chicago et Washington, D.C.

La requête de la procureure générale Letitia James, déposée devant le tribunal d'État de New York, est l'aboutissement de l'enquête civile de trois ans des Démocrates sur Trump et l'organisation Trump. Les trois enfants aînés de Trump, Donald Jr., Ivanka et Eric Trump, ont également été accusés, ainsi que deux dirigeants de longue date, Allen Weisselberg et Jeffrey McConney.



Le procès cherche à frapper au cœur de ce qui a rendu Trump célèbre, en mettant en lumière l'image de richesse et d'opulence qu'il a fait miroiter tout au long de sa carrière – d'abord en tant que promoteur immobilier, puis en tant qu'animateur de télé-réalité sur The Apprentice et Celebrity Apprentice, et plus tard en tant que président.

James, une démocrate, a annoncé les détails du procès lors d'une conférence de presse mercredi.

«Donald Trump a faussement gonflé sa valeur nette de milliards de dollars pour s'enrichir injustement et tromper le système, nous trompant ainsi tous», a martelé James lors de la conférence de presse.

L'objectif, a déclaré le bureau de la procureure générale, était de redorer l'image de milliardaire de Trump et la valeur de ses propriétés, lui donnant ainsi un avantage, tout en minimisant la valeur des actifs à d'autres moments à des fins fiscales.

James cherche à retirer les Trump des entreprises impliquées dans la fraude présumée et souhaite qu'un contrôleur indépendant soit nommé pour au moins cinq ans afin de superviser la conformité, les rapports financiers, les évaluations et les divulgations de l'organisation Trump aux prêteurs, aux assureurs et aux autorités fiscales.

Elle cherche à remplacer les fiduciaires actuels de la fiducie révocable de Trump, qui contrôle ses intérêts commerciaux, par un fiduciaire indépendant, pour interdire à Trump et à la Trump Organization de conclure des acquisitions immobilières commerciales pendant cinq ans, d'obtenir des prêts auprès de banques à New York pour cinq ans et interdire définitivement à Trump et à ses trois enfants aînés de servir en tant que dirigeant ou administrateur dans toute société new-yorkaise ou entité commerciale similaire enregistrée et / ou autorisée dans l'État de New York.

Elle cherche également à interdire de manière permanente à Weisselberg et McConney de servir dans la fonction de contrôleur financier de toute société new-yorkaise ou entité commerciale similaire enregistrée et / ou autorisée dans l'État de New York.

James a déclaré que son enquête avait révélé des infractions criminelles potentielles, notamment la falsification de documents commerciaux, la publication de faux états financiers, la fraude à l'assurance, le complot et la fraude bancaire. Elle a déclaré que son bureau renvoyait ces conclusions aux procureurs fédéraux et à l'Internal Revenue Service.

L’avocate de Trump, Alina Habba, a déclaré que le procès «n'est ni axé sur les faits ni sur la loi - il est plutôt uniquement axé sur l'avancement du programme politique de la procureure générale».

«Il est tout à fait clair que le bureau de la procureure générale a outrepassé son autorité statutaire en s'immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n'a eu lieu», a déclaré Habba. «Nous sommes convaincus que notre système judiciaire ne tolérera pas cet abus de pouvoir et nous sommes impatients de défendre notre client contre chacune des réclamations sans fondement du procureur général.»