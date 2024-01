La production de pétrole en Alberta a atteint un record historique en novembre, les entreprises d'exploitation des sables bitumineux ayant augmenté leur production en prévision de l'achèvement imminent de l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain.

Le régulateur de l'énergie de l'Alberta indique que la production de pétrole brut dans la province a augmenté de 8,8 % en novembre pour atteindre un nouveau record historique de 4,2 millions de barils par jour.

L'Alberta a produit en moyenne 3,8 millions de barils par jour de pétrole au cours des onze premiers mois de 2023, soit 1,6 % de plus qu'en 2022 et 5 % de plus qu'au cours de la même période en 2021.

Analyste chez Eight Capital, Phil Skolnick, a noté que les chiffres de production de novembre placent le Canada devant les niveaux de production de la Chine en 2022 et juste derrière l'Irak, ce qui fait du Canada le quatrième plus grand producteur de pétrole au monde.

Le prolongement de l'oléoduc Trans Mountain, qui est achevé à plus de 98 %, permettra à l'industrie pétrolière canadienne de disposer d'une capacité d'exportation supplémentaire de 590 000 barils par jour.

Selon M. Skolnick, sans le projet Trans Mountain, le volume de la production pétrolière canadienne dépasserait probablement la capacité totale actuelle des oléoducs du pays au cours de la seconde moitié de cette année.