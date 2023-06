La Québécoise Caroline Ouellette sera intronisée au Temple de la renommée du hockey en compagnie de plusieurs légendes de la LNH. Henrik Lundqvist, Tom Barrasso, Pierre Turgeon et Mike Vernon ont également été élus.

Le Panthéon a aussi ouvert ses portes à Pierre Lacroix et à Ken Hitchcok, comme bâtisseurs.

L'institution en a fait l'annonce en milieu d'après-midi, mercredi.

Longtemps gardien vedette des Rangers de New York, Lundqvist a été élu à sa première année d'admissibilité. Il a aidé le club à atteindre la finale de la coupe Stanley en 2014.

Gagnant du trophée Vézina en 2012, il se classe au sixième rang dans l'histoire de la ligue avec 459 gains - un sommet parmi les gardiens européens.

Le Suédois a aidé son pays à mériter l'or olympique en 2006.

Ouellette a aidé les Canadiennes à remporter quatre fois la médaille d'or aux Jeux olympiques (2002, 2006, 2010 et 2014).

Seules Hayley Wickenheiser et Jayna Hefford ont obtenu autant de médailles d'or en Olympiade.

Originaire de Montréal, Ouellette était admissible au Temple depuis l'an dernier.

Turgeon a récolté 515 buts et 1327 points. Membre de quatre équipes d'étoiles, il a livré neuf campagnes de 30 buts et plus dont une avec le Canadien de Montréal, en 1995-96.

Turgeon a pris sa retraite en 2007. Natif de Rouyn-Noranda, il a été le premier choix du repêchage de 1987.

«Ç'a été une aventure merveilleuse et un privilège, a dit Turgeon. C'est fou: c'est en jouant au hockey que j'ai pu gagner ma vie. C'est fabuleux. Et je joue encore. J'enfile encore les patins deux fois par semaine, tellement que j'aime le hockey.»

Recrue de l'année et lauréat du Vézina en 1984, Barrasso a notamment brillé avec les Penguins de Pittsburgh, signant quatre saisons de 27 victoires et plus avec eux.

Vernon a fait sa marque avec les Flames de Calgary, remportant 30 matches ou plus dans quatre saisons sur cinq, à compter de 1986-87.

Il a remporté la coupe avec les Flames en 1989 et avec les Red Wings de Detroit en 1997.

Hitchcock a dirigé cinq clubs de la LNH, remportant la coupe Stanley avec les Stars de Dallas, en 1999. Il est au quatrième rang de l'histoire avec 849 victoires.

«J'ai commencé en entraînant des jeunes dans le hockey mineur. D'en être ici aujourd'hui, c'est presque impossible pour moi de le réaliser, a dit Hitchcock. Quand j'ai eu l'appel, je ne m'y attendais vraiment pas. Ç'a été un choc total. C'est un honneur incroyable.»

Oeuvrant d'abord comme agent de joueurs, Lacroix a ensuite été le directeur général des Nordiques de Québec et de l'Avalanche du Colorado. Il a vu le Colorado remporter la coupe en 1996 et 2001.

Lacroix est décédé en 2020.

La cérémonie d'intronisation aura lieu le 13 novembre, à Toronto.