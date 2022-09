La reine Élisabeth II est décédée à 96 ans, a-t-il été annoncé par le biais du palais de Buckingham. Le prince Charles devient automatiquement roi.

«La reine est décédée paisiblement à sa résidence de Balmoral» a-t-on affiché aux portes de son château, en Écosse. La reine avait été placée sous surveillance devant l'inquiétude de ses médecins.

Reconnue pour son fort attachement à l'intimité de la famille royale, la reine avait un caractère décrit comme endurant et victorien. Son règne a néanmoins été le théâtre de l'avènement des chaînes d'information en continu et de l'incessant cycle de nouvelles.

La reine laisse dans ses quatre enfants, les princes Charles, Andrew et Édouard ainsi que la princesse Anne; de même que leurs huit petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

À lire: la vie d'Élisabeth II en 11 dates marquantes

DOSSIER | La reine Élisabeth II n'est plus

Le plus long règne de la monarchie britannique

Le règne d’Élisabeth II aura été le plus long de l’histoire de la Grande-Bretagne. Elle a célébré son Jubilé de platine, le 70e anniversaire de son ascension au trône, au mois de février 2022. Elle avait d’ailleurs raté une partie des célébrations de son couronnement, au mois de juin suivant, en raison d’un malaise et de problèmes de mobilité.

Ces problèmes persistaient toujours peu avant l’annonce de son décès: elle n’avait pas pu rencontrer la nouvelle première ministre britannique Liz Truss à Londres — comme il est de coutume — lors de son élection en septembre. Mme Truss s’était déplacée à la résidence de la reine, à Balmoral, en Écosse, pour aller à sa rencontre.



Elizabeth Alexandra Mary est née le 21 avril 1926. Au moment de sa naissance, elle est la troisième en lice pour le trône, derrière son oncle, Édouard, et son père, George. Son oncle a accédé au titre de monarque de la Grande-Bretagne et de ses dominions après le décès du roi Georges V, son père, mais a abdiqué avant son couronnement, en partie en raison de ses démarches pour épouser l’Américaine Wallis Simpson.

À suivi le règne du roi George VI, qui s’est soldé par la mort de ce dernier le 6 février 1952. Sa fille aînée devient alors reine et prend officiellement la couronne sous le nom d’Élisabeth II, le 2 juin 1953, à seulement 27 ans.



Le couronnement d'Élisabeth II, en 1953. Crédit: The Associated Press

L’événement aura marqué l’imaginaire collectif, en Grande-Bretagne bien sûr, mais aussi ailleurs dans le Commonwealth dont le Canada fait partie, parce que l’accession de la reine au trône britannique aura permis aux caméras de télévision de suivre son couronnement. Ce fut la première émission de télévision transatlantique lorsque l’enregistrement a été envoyé par avion au Canada.

Pendant la majorité de son règne, Élisabeth II a été accompagnée par son époux, le prince Philip. Le mariage avait eu lieu en novembre 1947. Philip est décédé le 9 avril 2021.

L'équipe de Noovo Info a fait le point sur cette nouvelle au bulletin Noovo Le Fil 17:



Scandales et controverses

Le long règne d’Élisabeth II a été parsemé de quelques scandales et controverses. Malgré l'indéfectible sens du devoir de la reine, la vie et le mariage des autres membres de la maison de Windsor ont dissipé l'aura de respectabilité de la famille royale, pour qui le mariage du prince William à Kate Middleton aura néanmoins marqué un renouveau.

On se souviendra de sa relation houleuse avec la princesse Diana, l’épouse de son fils aîné, le prince Charles. À la mort de Diana, survenue dans un tragique accident de voiture le 31 août 1997, la souveraine avait été critiquée pour ne pas avoir réagi; elle était demeurée à sa résidence de Balmoral, en Écosse.



La princesse Diana et la reine Elisabeth II, en 1987. Crédit: The Associated Press

En outre, le deuxième fils de la reine, le prince Andrew, a été pris au cœur du scandale d’agressions sexuelles entourant le financier américain Jeffrey Epstein. Virginia Guiffre a accusé le membre de la famille royale britannique de l'avoir agressée sexuellement pendant qu’elle voyageait avec Epstein en 2001. Un juge a rejeté le procès pour abus sexuel contre le prince en mars 2022, trois semaines après que les avocats de l'Américaine ont conclu une entente avec la partie défenderesse.

Enfin, le petit-fils d’Élisabeth II, le prince Harry, a pour sa part décidé de tourner le dos à la monarchie britannique. Avant son mariage avec l’actrice américaine Meghan Markle, Harry avait été fait Duc de Sussex en 2018, mais le couple a décidé de quitter la famille royale en 2020. Ce tournant a été baptisé le «Megxit», un clin d’œil au fameux «Brexit».

Tout au long de son règne, la reine aura officiellement visité le Canada à 22 reprises. Elle était notamment de l’Expo 67 à Montréal et sa dernière visite au pays fut à l’été 2010, mais elle n’avait pas foulé le sol québécois. Les années de ses passages au Québec : 1959, 1964, 1967, 1976 (lors des Jeux olympiques d’été à Montréal), 1987, 1990 et 2010.

Avec de l'information de La Presse canadienne