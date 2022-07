Le quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel, annonce qu'il prendra sa retraite de la compétition à l'issue de la présente saison.

Le pilote allemand âgé de 35 ans explique qu'il veut passer plus de temps avec sa famille.



Vettel a remporté le titre de F1 de 2010 à 2013 avec l'équipe Red Bull. Sa dernière victoire en course est survenue avec Ferrari en 2019.

Cette saison, il fait équipe avec le pilote québécois Lance Stroll au sein de l'écurie Aston Martin. Il a connu peu de succès jusqu'ici cette saison, son meilleur résultat ayant été une sixième place. Il occupe présentement le onzième rang au classement des pilotes de la saison en cours.

«La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre pour moi et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir», a déclaré Vettel. «À la fin de l'année, je veux prendre plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite; il est très clair pour moi qu'en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille.»

