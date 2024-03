Les autorités sanitaires ont observé «une dizaine» de cas de rougeole au Québec dans les derniers jours et ont lancé un appel à la prudence et à la vaccination lundi.

Le directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau, était accompagné lors d'une conférence de presse de la pédiatre, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine et professeure titulaire à l’Université de Montréal, Dre Caroline Quach-Thanh, ainsi que la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal.

«Il y a plusieurs pays qui sont pris avec une hausse des cas de rougeole, dont l’Erurope. Les risques sont plus élevés avec les déplacements internationaux», a expliqué le Dr Boileau. L’expert souligne que trois des cas sont liés à des déplacements et on soupçonne que d’autres cas ont été acquis dans la communauté. «Restez à l’affût des symptômes, surtout ceux qui ne sont pas vaccinés.»

L'ensemble des cas sont concentrés dans la région de Montréal. La Dre Drouin a expliqué qu'il y avait eu 14 lieux d'exposition où un cas de rougeole a pu circuler. Les lieux sont disponibles sur le site de Santé Montréal.

«La situation évolue rapidement. La rougeole est une maladie qui peut apporter des conséquences importantes. Elle peut être très grave, même mortelle», a mentionné M. Boileau. La rougeole est transmise de «manière aérienne» et «le risque de transmission [...] peut aussi persister dans l'air après un certain temps qu'une personne quitte une pièce», a précisé le Dr Boileau.

Les principaux symptômes sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé, suivis de rougeurs au visage puis sur le corps.

Les autorités ont mentionné que les bébés et enfants peuvent être à risque tout comme les personnes avec un système immunitaire faible. Pour le moment, la santé publique n'envisage pas une campagne de vaccination obligatoire.

On a par ailleurs reconnu qu'il y avait une certaine «hésitation vaccinale» était en hausse un peu partout au Québec. Mais le Dr Boileau a réitéré que la vaccination «est efficace, peut protéger, et peut sauver des vies».