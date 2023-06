Les autorités russes ont déclaré mardi avoir clos une enquête criminelle sur la rébellion armée dirigée par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin, sans porter d'accusations contre lui ou l'un des autres participants.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) a déclaré que son enquête avait révélé que les personnes impliquées dans la mutinerie avaient «cessé leurs activités visant à commettre le crime», et que l'affaire ne serait donc pas poursuivie.

Cette annonce constitue le dernier rebondissement d'une série d'événements stupéfiants au cours des derniers jours, qui représentent la plus grave menace jusqu'à présent pour le pouvoir du président Vladimir Poutine au milieu de la guerre en Ukraine qui dure depuis 16 mois.

Au cours du week-end, le Kremlin s'est engagé à ne pas poursuivre en justice Prigozhin et ses combattants après qu'il ait mis fin à la révolte samedi, même si Poutine les avait qualifiés de traîtres.

L'accusation de mutinerie armée est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Le fait que Prigozhin échappe à des poursuites constitue un contraste frappant avec la façon dont le Kremlin a traité les personnes participant à des manifestations antigouvernementales en Russie.

De nombreux opposants en Russie ont été condamnés à de longues peines de prison et purgent leur peine dans des colonies pénitentiaires réputées pour leurs conditions difficiles.

Où est Prigozhin ?

La localisation de Prigozhin est restée un mystère mardi. Le Kremlin a déclaré qu'il serait exilé vers la Biélorussie voisine, mais ni lui ni les autorités biélorusses n'ont confirmé cette information.

Un projet indépendant de surveillance militaire biélorusse, Belaruski Hajun, a déclaré qu'un jet d'affaires que Prigozhin utilise apparemment avait atterri près de Minsk mardi matin.

L'équipe médiatique de Prigozhin, le chef de 62 ans de l'entreprise militaire privée Wagner, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le président autoritaire de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, un proche allié de Poutine qui a négocié un accord avec Prigozhin pour mettre fin à la révolte, n'a pas immédiatement abordé le sort de Prigozhin dans un discours prononcé mardi.

Une révolte contre Shoigu

Loukachenko, qui dirige la Biélorussie d'une main de fer depuis 29 ans, réprimant sans relâche la dissidence et s'appuyant sur les subventions et le soutien politique russes, a présenté la révolte comme le dernier développement d'un affrontement entre Prigozhin et le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Leur querelle personnelle de longue date a parfois dégénéré, et Prigozhin a affirmé que la révolte visait à destituer Shoigu, et non Poutine.

Loukachenko a présenté l'insurrection de Wagner comme une menace significative, affirmant avoir placé les forces armées biélorusses en état de combat au fur et à mesure que la mutinerie se déroulait.

Comme Poutine, il a présenté la guerre en Ukraine comme une menace existentielle pour la Russie, déclarant : «Si la Russie s'effondre, nous périrons tous sous les décombres.»

Des traîtres

Lors d'une allocution télévisée diffusée lundi soir, Poutine a une fois de plus condamné les organisateurs de la rébellion en tant que traîtres qui ont joué dans les mains du gouvernement ukrainien et de ses alliés. Bien qu'il ait critiqué Prigozhin, Poutine a fait l'éloge du travail des commandants de Wagner.

Cela était «probablement dans le but de les garder» dans l'effort russe en Ukraine, car Moscou a besoin de «personnel formé et efficace» face aux premières étapes d'une contre-offensive ukrainienne, selon un groupe de réflexion basé à Washington.

L'Institute for the Study of War a également noté que la rupture entre Poutine et Prigozhin est probablement irréparable et que le fait de fournir au chef de Wagner et à ses fidèles la Biélorussie en tant que refuge apparent pourrait être un piège.

L'insurrection de courte durée de Prigozhin au cours du week-end a ébranlé la direction de la Russie.

Poutine a cherché à projeter la stabilité dans son discours, critiquant les «organisateurs» de la révolte sans nommer Prigozhin. Il a également salué l'unité russe face à la crise, ainsi que les combattants de Wagner de base pour ne pas avoir laissé la situation dégénérer en «effusion de sang majeure».

Plus tôt lundi, Prigozhin a défendu ses actions dans une déclaration audio. Il a encore une fois tourné en dérision l'armée russe, mais a déclaré qu'il ne cherchait pas à organiser un coup d'État contre Poutine.

Dans un autre exemple de projection de l'autorité, le Kremlin a montré lundi soir une vidéo de Poutine rencontrant les principaux responsables de la sécurité, de l'application de la loi et de l'armée, y compris Shoigu, que Prigozhin avait cherché à écarter.

Poutine a remercié son équipe pour son travail au cours du week-end, impliquant ainsi son soutien à Shoigu en difficulté. Plus tôt, les autorités avaient diffusé une vidéo de Shoigu passant en revue les troupes en Ukraine.

Il n'était pas non plus clair s'il pouvait conserver sa force de mercenaires. Dans son discours, Poutine a proposé aux combattants de Prigozhin de se placer sous le commandement du ministère de la Défense russe, de quitter le service ou de se rendre en Biélorussie.

Prigozhin a déclaré lundi, sans entrer dans les détails, que les dirigeants biélorusses avaient proposé des solutions permettant à Wagner d'opérer «dans une juridiction légale», mais il n'était pas clair ce que cela signifiait.