La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir ciblé six de ses régions avec des drones tôt mercredi, heure locale, dans ce qui semble être la plus grande attaque de drones en sol russe depuis que Moscou a envoyé ses troupes en Ukraine, il y a un an et demi.

Des drones ont frappé un aéroport dans la région de Pskov, dans l’ouest du pays, et y ont déclenché un incendie massif, ont rapporté le gouverneur local et des médias. Selon certains médias, de 10 à 20 drones pourraient avoir visé l'aéroport. L'Associated Press n'a toutefois pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Selon le ministère russe de la Défense, d'autres drones ont également été abattus au-dessus des régions d'Orel, Briansk, Riazan, Kalouga, ainsi qu’en périphérie de Moscou.

La frappe à Pskov, qui s’est amorcée peu avant minuit, a touché un aéroport et endommagé quatre avions de transport Il-78, a rapporté l'agence de presse officielle russe Tass, citant les services d'urgence.

Le gouverneur régional de Pskov, Mikhaïl Vedernikov, a ordonné l'annulation de tous les vols à destination et en provenance de cet aéroport, invoquant la nécessité d'évaluer les dégâts causés par l’attaque.

Dans des vidéos et des images publiées sur les réseaux sociaux au courant de la nuit, on pouvait voir de la fumée s'échapper d’un grand incendie dans la ville de Pskov.

M. Vedernikov a indiqué qu'il n'y avait pas eu de victimes et que l'incendie avait été maîtrisé.

Pskov semble être la seule région où les drones ont causé des dégâts.

Trois drones ont été abattus au-dessus de la région de Briansk, selon l'armée russe, et deux au-dessus de la région d'Orel, a déclaré son gouverneur Andrei Klychkov.

Un appareil a été abattu dans la région de Riazan, un autre dans la région de Kalouga et un dernier dans la région de Moscou, ont indiqué des responsables.

Aucun dégât ni victime n’a été enregistré dans ces régions.

Il n’y a eu aucun commentaire dans l’immédiat de la part des responsables ukrainiens, qui refusent généralement de confirmer toute attaque en sol russe.

Attaques plus fréquentes

Mercredi également, des responsables russes installés en Crimée ont annoncé avoir repoussé une attaque de drones visant le port de Sébastopol.

Le gouverneur de Sébastopol nommé par Moscou, Mikhaïl Razvojaïev, a indiqué qu'il n'était pas clair dans l'immédiat combien de drones avaient été détruits. Il n'était pas non plus clair dans l'immédiat si l'attaque avait causé des dégâts.

Les attaques de drones contre la Crimée et certaines régions russes sont devenues de plus en plus fréquentes ces derniers mois, Moscou étant une cible fréquente, tout comme les régions frontalières avec l'Ukraine, comme Briansk.

Des dépôts de carburant et des aérodromes ont notamment été touchés par des attaques de drones que les autorités russes ont imputées à Kyiv.

Les régions d'Orel et de Kalouga bordent Briansk, tandis que la région de Moscou se trouve au nord de Kalouga.

Pskov, cependant, se trouve à environ 700 kilomètres au nord de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, près de la frontière avec l'Estonie et la Lettonie, et a été décrite mercredi matin par les médias russes et les blogueurs militaires comme une cible improbable.

Par ailleurs, en Ukraine, les médias ont fait état d'explosions à Odessa, dans la région de Tcherkassy et à Kyiv.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a affirmé que des débris étaient tombés sur deux quartiers de la capitale, sans préciser s'il s'agissait des débris d'un missile, d'un drone, ou des deux.