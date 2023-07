Près de 50 000 hommes russes sont morts dans la guerre en Ukraine, selon la première analyse statistique indépendante des pertes russes depuis le début du conflit.

Deux médias russes indépendants, Mediazona et Meduza, en collaboration avec un spécialiste des données de l'université allemande de Tübingen, ont utilisé des données du gouvernement russe pour faire la lumière sur l'un des secrets les mieux gardés de Moscou: le véritable coût humain de son invasion de l'Ukraine.

Pour ce faire, ils se sont appuyés sur un concept statistique popularisé lors de la pandémie de COVID-19, la surmortalité. En s'appuyant sur les registres de succession et les données officielles sur la mortalité, ils ont estimé le nombre d'hommes de moins de 50 ans décédés entre février 2022 et mai 2023 par rapport à la normale.

Ni Moscou ni Kyiv ne fournissent de données actualisées sur les pertes militaires, et chacun s'efforce d'amplifier les pertes de l'autre camp. La Russie a reconnu publiquement la mort d'un peu plus de 6000 soldats. Les rapports sur les pertes militaires ont été réprimés dans les médias russes, selon des activistes et des journalistes indépendants. Documenter les morts est devenu un acte de défi, et ceux qui le font sont confrontés au harcèlement et à des accusations criminelles potentielles.

Malgré ces difficultés, Mediazona et le service russe de la BBC, en collaboration avec un réseau de bénévoles, ont utilisé des publications sur les médias sociaux et des photographies de cimetières dans toute la Russie pour constituer une base de données des morts confirmées. Au 7 juillet, ils avaient identifié 27 423 soldats russes décédés.

«Il ne s'agit que de soldats dont nous connaissons le nom, et leur décès est vérifié par plusieurs sources, explique Dimitri Treshchanin, rédacteur à Mediazona, qui a participé à la supervision de l'enquête. L'estimation que nous avons faite avec Meduza nous permet de voir les morts "cachées", les décès que le gouvernement russe tente en vain de dissimuler de manière obsessionnelle.»

Pour parvenir à un décompte plus complet, les journalistes de Mediazona et de Meduza ont obtenu les dossiers de succession déposés auprès des autorités russes. Leurs données provenant du Registre national des successions contenaient des informations sur plus de 11 millions de personnes décédées entre 2014 et mai 2023.

Selon leur analyse, 25 000 dossiers de succession de plus que prévu ont été ouverts en 2022 pour des hommes âgés de 15 à 49 ans. Le 27 mai 2023, le nombre de dossiers excédentaires avait grimpé à 47 000.

Cette augmentation correspond à peu près à l'évaluation faite en mai par la Maison-Blanche selon laquelle plus de 20 000 Russes ont été tués en Ukraine depuis décembre, bien qu'elle soit inférieure aux évaluations des services de renseignement américains et britanniques concernant le nombre total de morts russes.

En février, le ministère britannique de la Défense déclarait qu'environ 40 000 à 60 000 Russes avaient probablement été tués dans la guerre. Une évaluation de la Defense Intelligence Agency américaine, qui a fait l'objet d'une fuite, évalue le nombre de Russes tués au combat au cours de la première année de la guerre entre 35 000 et 43 000.

«Leurs chiffres peuvent être exacts ou non, a déclaré M. Treshchanin, le rédacteur en chef de Mediazona, dans un courriel.

«Même s'ils disposent de sources au sein du ministère russe de la Défense, les données de ce dernier peuvent être incomplètes. Il est extrêmement difficile de rassembler toutes les victimes de l'armée, de Rosgvardia, du bataillon Akhmat et de diverses sociétés militaires privées, dont Wagner est la plus importante, mais pas la seule. Les pertes parmi les détenus, d'abord recrutés par Wagner et maintenant par le ministère de la Défense, sont également un sujet très flou, avec un grand potentiel de manipulation. Les statistiques pourraient en fait donner de meilleurs résultats.»

Le ministère britannique de la Défense a déclaré, dans une évaluation des renseignements publiée lundi, que de nombreux décès russes ― ainsi que des amputations ― auraient pu être évités grâce à de meilleurs soins de première ligne. La Russie a subi une moyenne d'environ 400 pertes par jour pendant 17 mois, créant une «crise» dans les soins médicaux de combat qui risque de compromettre les services médicaux pour les civils dans les régions frontalières près de l'Ukraine, a souligné le ministère.

Indépendamment, Dimitri Kobak, un scientifique des données de l'université allemande de Tübingen qui a publié des travaux sur la surmortalité due à la COVID-19 en Russie, a obtenu des données sur la mortalité ventilées par âge et par sexe pour 2022 auprès de Rosstat, l'agence statistique officielle de la Russie.

Il a constaté que 24 000 hommes de moins de 50 ans sont morts en 2022 de plus que prévu.

La pandémie de COVID-19 a rendu plus difficile le calcul du nombre d'hommes qui seraient morts en Russie depuis février 2022 s'il n'y avait pas eu de guerre. Les deux analyses ont corrigé les effets persistants de la pandémie sur la mortalité en indexant les taux de mortalité masculine aux taux de mortalité féminine.

Sergei Scherbov, chercheur à l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués en Autriche, a mis en garde contre le fait que «les différences dans le nombre de décès entre les hommes et les femmes peuvent varier de manière significative en raison du seul hasard».

«Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas y avoir un nombre excessif de décès masculins, mais plutôt que, statistiquement parlant, cette différence de décès pourrait n'être que le fruit du hasard», a-t-il expliqué.

Les Russes portés disparus, mais dont le décès n'a pas été officiellement reconnu, ainsi que les citoyens ukrainiens combattant dans les unités des républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, ne sont pas pris en compte dans ces décomptes.

M. Kobak reconnaît que certaines incertitudes subsistent, notamment en ce qui concerne les décès d'hommes plus âgés. En outre, il est difficile de savoir combien de soldats russes disparus sont réellement morts. Mais il a ajouté qu'aucun de ces facteurs n'est susceptible d'avoir un impact considérable.

«L'incertitude se compte en milliers, a-t-il dit. Les résultats sont globalement plausibles.»

Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Meduza est un média russe indépendant qui opère en exil depuis huit ans et dont le siège se trouve à Riga, en Lettonie. En avril 2021, les autorités russes ont désigné Meduza comme «agent étranger», ce qui a rendu plus difficile la génération de revenus publicitaires, et en janvier 2023, le Kremlin a interdit Meduza en tant qu'«organisation indésirable» illégale.

Moscou a également qualifié le média indépendant Mediazona d'«agent étranger» et a bloqué son site web après l'invasion de l'Ukraine.