La Russie a bombardé des terminaux céréaliers dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, mercredi, selon des responsables locaux, frappant des installations de stockage et des ports le long du Danube que Kyiv utilise de plus en plus pour le transport de céréales vers l'Europe depuis que Moscou a rompu un accord d'exportation clé en temps de guerre via la mer Noire.

Au même moment, un porte-conteneurs chargé, bloqué dans le port d'Odessa depuis l'invasion de la Russie il y a plus de 17 mois, a pris la mer et se dirigeait vers le Bosphore par la mer Noire, le long d'un corridor temporaire établi par l'Ukraine pour la navigation marchande.

L'économie ukrainienne, mise à mal par la guerre, est fortement tributaire de l'agriculture. Ses exportations agricoles, comme celles de la Russie, sont également cruciales pour l'approvisionnement mondial en blé, en orge, en huile de tournesol et autres denrées alimentaires dont dépendent les pays en développement.

Après que le Kremlin ait déchiré, il y a un mois, un accord conclu l'été dernier par l'ONU et la Turquie pour garantir la sécurité des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, Kyiv a cherché à réorienter le transport via le Danube et les liaisons routières et ferroviaires vers l'Europe. Mais les coûts de transport sont beaucoup plus élevés, certains pays européens se sont montrés réticents face aux conséquences sur les prix des céréales locales, et les ports du Danube ne peuvent pas traiter le même volume que les ports maritimes.

Le gouverneur d'Odessa, Oleh Kiper, a déclaré que les principales cibles des bombardements de drones russes pendant la nuit étaient les terminaux portuaires et les silos à grains, y compris dans les ports du delta du Danube. Les défenses aériennes ont réussi à intercepter 13 drones au-dessus des régions d'Odessa et de Mykolaiv, selon la mise à jour matinale de l'armée de l'air ukrainienne.

Il s'agit de la dernière attaque en date après des semaines de frappes aériennes menées par la Russie contre les ports du delta du Danube, qui ne se trouvent qu'à une quinzaine de kilomètres de la frontière roumaine. Le Danube est le deuxième plus long fleuve d'Europe et une voie de transport essentielle.

Par ailleurs, le porte-conteneurs qui a quitté Odessa était le premier navire à prendre la mer depuis le 16 juillet, selon Oleksandr Kubrakov, vice-premier ministre ukrainien. Il était bloqué à Odessa depuis février 2022.

Le Joseph Schulte, battant pavillon de Hong Kong, empruntait un couloir temporaire que l'Ukraine a demandé à l'Organisation maritime internationale de ratifier. Les États-Unis ont prévenu que l'armée russe se préparait à d'éventuelles attaques contre des navires civils en mer Noire.

Les mines marines rendent également le voyage risqué, et les coûts d'assurance des navires sont susceptibles d'être élevés pour les opérateurs. L'Ukraine a déclaré à l'OMI qu'elle «fournirait des garanties de compensation pour les dommages».

Selon les analystes, le transport maritime en mer Noire est généralement resté stable depuis la fin de l'accord sur les céréales, malgré la hausse des tarifs d'assurance, mais les expéditions au départ de l'Ukraine ont chuté.

Dimanche dernier, un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce sur un cargo battant pavillon des Palaos dans le sud de la mer Noire. Selon le ministère russe de la Défense, le Sukru Okan se dirigeait vers le nord, vers le port ukrainien d'Izmail, sur le Danube.

Les données de suivi des navires analysées par l'Associated Press ont confirmé que le Joseph Schulte se dirigeait vers le sud.

Le Joseph Schulte transporte plus de 30 000 tonnes de marchandises, soit 2114 conteneurs, dont des produits alimentaires, selon M. Kubrakov.

Il a indiqué que le corridor serait principalement utilisé pour évacuer les navires bloqués dans les ports ukrainiens de Chornomorsk, Odessa et Pivdennyi depuis le début de la guerre.

Sur la ligne de front, les autorités ukrainiennes ont annoncé une nouvelle étape dans la contre-offensive de Kyiv, le vice-ministre de la Défense Hanna Maliar ayant déclaré que les troupes avaient repris un village dans l'est de la région de Donetsk.

Le village d'Urozhaine se trouve près de Staromaiorske, un hameau que l'Ukraine a également affirmé avoir repris récemment. Ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

L'Ukraine semble essayer de creuser un fossé entre les forces russes dans le sud, mais elle se heurte à de solides lignes de défense et avance sans soutien aérien.

Mercredi également, l'armée russe a annoncé avoir abattu trois drones au-dessus de la région de Kaluga, au sud-ouest de Moscou, et a imputé l'attaque à l'Ukraine. Aucun dommage ni aucune victime n'ont été signalés.