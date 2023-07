La Russie a tiré des missiles de croisière jeudi sur une ville de l'ouest de l'Ukraine, loin de la ligne de front de la guerre, tuant au moins cinq personnes dans un immeuble d'habitation.

Il s'agit, selon les autorités, de l'attaque la plus lourde contre les zones civiles de Lviv depuis que les forces du Kremlin ont envahi le pays l'année dernière.

L'attaque nocturne a détruit le toit et les deux derniers étages d'un immeuble résidentiel, blessant 36 personnes. Des équipes de secours accompagnées de chiens de recherche ont fouillé les décombres.

La victime la plus jeune avait 21 ans et la plus âgée 95 ans, selon Maksym Kozytskyi, le chef de l'administration militaire régionale.

«Cette femme a survécu à la Deuxième Guerre mondiale mais, malheureusement, elle n'a pas survécu à l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie», a dénoncé M. Kozytskyi.

Des débris et des voitures détruites bordaient la rue à l'extérieur du bâtiment, qui donne sur un petit parc de quartier avec des balançoires et des cadres d'escalade au milieu des arbres.

Le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, a indiqué qu'une soixantaine d'appartements et une cinquantaine de voitures avaient été endommagés dans la zone de l'attentat. Il a annoncé deux jours de deuil officiel.

L'ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Bridget Brink, a qualifié l'attaque de «vicieuse».

«Les attaques répétées de la Russie contre les civils sont absolument horribles», a-t-elle lancé sur Twitter.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir intercepté sept des dix missiles de croisière Kalibr tirés par la Russie depuis la mer Noire en direction de la région de Lviv et de sa ville éponyme, située à plus de 800 kilomètres, vers 1 heure du matin jeudi.

Les forces du Kremlin ont frappé à plusieurs reprises des zones civiles au cours de la guerre, bien que les responsables russes affirment qu'ils ne choisissent que des cibles ayant une valeur militaire.

Lviv est proche de la frontière occidentale avec la Pologne et se trouve à plus de 500 kilomètres des lignes de front de la guerre dans l'est et le sud de l'Ukraine, où la contre-offensive de Kyiv pour déloger les forces russes n'en est qu'à ses débuts.

Le maire Sadovyi s'est adressé aux habitants dans un message vidéo, déclarant que cette attaque était la plus importante contre les infrastructures civiles de Lviv depuis le début de l'invasion de l'année dernière.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que 64 personnes avaient dû quitter leur domicile.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis «une réponse à l'ennemi. Une réponse tangible».

Plus tard dans la journée de jeudi, il s'est rendu en voyage officiel en Bulgarie, à l'invitation du nouveau gouvernement pro-occidental de ce pays, avec à l'ordre du jour des discussions sur la fourniture d'armes.

Les mises à jour de l'armée de l'air ukrainienne concernant la trajectoire des missiles au cours de la nuit montrent qu'ils ont d'abord volé vers la région de Kyiv, puis ont tourné vers l'ouest en direction de Lviv. La Russie modifie souvent l'itinéraire de ses missiles et de ses drones pour trouver les points faibles des défenses aériennes de l'Ukraine.