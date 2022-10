Toute bonne chose a une fin. Et pour le CF Montréal, elle est arrivée en demi-finale de l'Association Est de la MLS, dimanche.

Les Montréalais ont raté plusieurs occasions et se sont butés au gardien Sean Johnson pour encaisser un revers de 3-1 aux mains du New York City FC, devant une salle comble au stade Saputo.



Le Bleu-blanc-noir n'avait jamais perdu en cinq matchs à son domicile en éliminatoires, mais il a dû jouer du soccer de rattrapage pendant 84 minutes, dimanche, ce qui n'a pas aidé sa cause. Les arrêts spectaculaires de Johnson ont également changé l'allure de ce match, surtout en première demie.

«Je l'ai déjà dit dans le cas de Sean, il élève son jeu dans les moments importants. Les deux arrêts qu'il a réalisés en première demie sont de classe mondiale, a mentionné l'entraîneur-chef du New York City FC, Nick Cushing. Le CF Montréal a dominé en première demie, mais je devais faire confiance à mes joueurs. Je ne voulais pas utiliser deux changements en première demie alors nous nous sommes repliés et vous avez vu à quel point les changements ont été importants en deuxième demie.»

Maximiliano Moralez, Héber et Talles Magno, lors d'un penalty, ont fait bouger les cordages pour le New York City FC, qui est champion en titre de la coupe MLS. Les New-Yorkais poursuivront leur route en se rendant à Philadelphie pour y affronter l'Union, dimanche prochain.

Dans le camp du CF Montréal, même l'entrée dans le match du Hondurien Romell Quioto, à la 54e minute, n'a pas donné un second souffle à l'équipe. Quioto n'avait pas joué en MLS depuis le 17 septembre et il s'était blessé en représentant son pays pendant la fenêtre internationale.

Seul un cadeau de Johnson à Djordje Mihailovic, à la 85e minute, a permis aux 19 619 spectateurs d'avoir un peu de réjouissances. Le mal était toutefois déjà fait, même si les favoris de la foule ont continué à tout donner jusqu'au dernier sifflet.

«Nous avons été habitués à gagner plusieurs matchs cette saison, mais il ne faut pas oublier que le New York City FC est champion quand même, a insisté l'entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy. Nous aurions pu mieux faire à certains moments, mais c'est ça le football. Ils ont eu deux occasions de but en première demie et ils les ont mis dedans. Bravo à eux. Mais je suis fier de ce que mes joueurs ont fait.»

Le CF Montréal a battu deux records de la MLS et 12 records d'équipe en 2022. Il n'aura cependant pas réussi à atteindre la finale de l'Est pour une première fois depuis 2016.

La troupe montréalaise sait déjà qu'elle perdra les services de Mihailovic, qui quittera pour la première division des Pays-Bas, et du défenseur Victor Wanyama, qui a annoncé qu'il ne sera pas de retour.

«Il y a toujours un sentiment de 'dernière danse' après un parcours éliminatoire, surtout en MLS, avec les revirements de situation chez certaines équipes. L'an prochain, ce sera une différente culture et un différent groupe et il faudra trouver une façon de ramener cette magie, a souligné le défenseur Alistair Johnston, qui a dit se plaire grandement à Montréal. Nous savons ce que nous avons ici et ce sera une saison morte intéressante, mais il y a tellement de choses qui se passent en coulisses.»

Un but qui fait mal

Le CF Montréal a montré beaucoup de nervosité avec le ballon au pied dans les premières minutes du match et les visiteurs en ont profité.

Dès la sixième minute, le New York City FC a orchestré une belle contre-attaque et plusieurs joueurs ont touché au ballon. À la suite d'un centre dans la surface de réparation, Moralez s'est retrouvé seul devant trois joueurs locaux -- mais pas James Pantemis, qui s'était éloigné vers sa gauche -- et il a logé le ballon dans le haut du filet.

«J'ai été surpris de l'intensité du New York City FC en début de match. Ça nous a peut-être ébranlés un peu. Nous avons connu un début de partie chancelant et dans ces moments, tu ne dois pas accorder un but, a observé le milieu de terrain Samuel Piette. Je crois que nous avons bien répondu et que nous avons dominé la première demie. Nous avons créé beaucoup d'occasions de marquer et Sean Johnson a été incroyable.»

Le Bleu-blanc-noir a repris ses sens et a commencé à bourdonner dans le territoire ennemi. Kei Kamara a obtenu la première occasion de marquer, lorsqu'il a redirigé de la tête un centre de Johnston directement sur le poteau à la gauche de Johnson. Quelques instants plus tard, Joel Waterman croyait bien avoir créé l'égalité, mais l'arbitre sur les lignes de côté a indiqué qu'il était en position de hors-jeu.

Le New York City n'a pas eu autant d'occasions de marquer que ses adversaires en première demie, mais il a su profiter de celle qu'il a eue dans les arrêts de jeu.

Après une perte de ballon au milieu du terrain, la formation new-yorkaise a relancé l'attaque en surnombre. Santiago Rodriguez a fait preuve d'une belle patience et il a servi un superbe ballon à Héber, qui a trouvé le fond du filet.

Le CF Montréal a continué d'y croire en début de deuxième demie, mais le troisième but des visiteurs, à la 61e minute, a fait baisser les épaules. Pantemis a fauché Gabriel Pereira dans la surface de réparation et Talles Magno a enfilé l'aiguille lorsqu'il a effectué le penalty.

Les hommes de Wilfried Nancy ont utilisé l'énergie du désespoir pour tenter de remonter la pente. Mihailovic a marqué à la suite d'une tête quand Johnson a mal saisi le ballon.

