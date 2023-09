La salle de crise de la Maison-Blanche ― la très mystique et encore plus secrète «Situation Room» ― vient de subir une cure de rajeunissement de 50 millions $ US.



En fait, le terme «salle» est mal choisi. Il s'agit d'un ensemble de salles de conférence et de bureaux hautement sécurisé de 511 mètres carrés situé au rez-de-chaussée de l'aile ouest.

C'est dans ces salles que se déroulent les événements historiques, que le président rencontre les responsables de la sécurité nationale pour discuter d'opérations secrètes et de questions gouvernementales sensibles, qu'il s'entretient avec des dirigeants étrangers et qu'il règle les principales crises en matière de sécurité nationale.

C'est là que le président Barack Obama et son équipe ont assisté au raid qui a permis d'abattre le chef d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden, en 2011. Là où le président Donald Trump a suivi l'opération de 2019 qui a tué le chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi. Où le président Lyndon Johnson a revu les plans de la guerre du Viêt Nam.

Cette mise à jour n'a pas été anodine : la rénovation totale a duré un an.

Cette semaine, la Maison-Blanche a ouvert l'espace classifié à un groupe de journalistes pour une rare visite afin de découvrir le nouveau look. Le président Joe Biden a visité les lieux mardi, puis a assisté à une réunion d'information dans l'espace, a indiqué Marc Gustafson, le directeur de la Situation Room.

«Il a adoré, il a trouvé la mise à jour fantastique», a assuré M. Gustafson.

L'espace rénové a une ambiance moderne, mais rétro. Les vieux sols, meubles, ordinateurs et autres équipements techniques ont été démontés et remplacés par des panneaux d'acajou du Maryland, des pierres provenant d'une carrière de Virginie, des lumières DEL qui peuvent changer de couleur et des écrans plats. Les bureaux en verre transparent deviennent opaques sur simple pression d'un bouton. L'ensemble de l'espace a l'odeur d'une voiture neuve.

Mais il y a encore beaucoup de téléphones fixes : pour des raisons de sécurité, les téléphones portables ne sont pas autorisés dans cet espace sécurisé. (Il y a des casiers pour ranger les téléphones près d'une porte donnant sur l'extérieur, où un sac contenant de la cocaïne a été trouvé au début de l'année).

L'accès est étroitement contrôlé et généralement réservé aux conseillers militaires et de sécurité nationale du président. Toute personne écoutant des réunions d'information classifiées doit obtenir une autorisation. Même les entrepreneurs qui ont travaillé sur la rénovation ont dû obtenir des autorisations de sécurité temporaires. Des panneaux lumineux clignotent en vert pour les informations déclassifiées et en rouge pour les informations classifiées.

Le complexe secret a été créé en 1961 par l'administration Kennedy après l'invasion de la Baie des Cochons. Le président John F. Kennedy estimait qu'il fallait créer un centre de gestion de crise dédié où les fonctionnaires pourraient coordonner les renseignements plus rapidement et plus efficacement.

Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, la Maison-Blanche a procédé à une importante mise à jour de la salle de crise, ainsi qu'à une amélioration plus générale des communications présidentielles à bord d'Air Force One et de l'hélicoptère présidentiel Marine One. Les présidents ont utilisé le complexe pour des vidéoconférences sécurisées avant que ces technologies ne deviennent plus portables. La dernière rénovation remonte à 2007.

Le complexe est occupé 24 heures sur 24 par du personnel militaire et civil qui suit les derniers développements dans le monde entier.

Il comporte une zone de réception où le sceau des États-Unis est gravé dans la pierre. Derrière se trouve la salle de conférence principale, connue sous le nom de «salle JFK». À droite se trouvent une salle de conférence plus petite et deux «salles de réunion» insonorisées. À gauche se trouve l'«étage de surveillance», un centre d'opérations ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

«Il s'agit d'un mariage entre le traditionnel et le moderne», a expliqué M. Gustafson à propos du nouvel espace.

Les ouvriers ont creusé 1,5 mètre sous terre pour faire plus de place et installer une technologie de pointe permettant aux responsables de la Maison-Blanche de réunir les renseignements de différentes agences en appuyant sur quelques boutons.

«Nous disposons désormais de toutes les capacités nécessaires», a déclaré M. Gustafson.

M. Gustafson a ajouté que l'objectif était de ne plus jamais avoir besoin d'une rénovation complète. Le nouvel espace a été conçu de manière à ce que les panneaux puissent être enlevés et mis à jour et que les nouvelles technologies puissent être installées, ce qui permet généralement de réduire l'espace nécessaire. Une pièce autrefois occupée par des serveurs informatiques est devenue une salle de conférence plus petite.

La salle JFK comporte une longue table en bois avec six chaises en cuir de chaque côté et une à la tête pour le président. Des fauteuils en cuir bordent les murs. Un écran géant de haute technologie s'étend sur toute la longueur du mur du fond.

Il n'y a pas beaucoup de photos de la Situation Room, mais l'une des plus célèbres est celle de M. Obama, de la secrétaire d'État Hillary Clinton, du vice-président Biden et d'autres personnes observant l'opération contre Ben Laden.

Cette opération s'est déroulée à l'angle de la salle JFK, dans une salle de conférence plus petite qui n'existe plus. Elle a été entièrement supprimée de l'espace et envoyée à la bibliothèque présidentielle de M. Obama, a expliqué M. Gustafson. Elle a été remplacée par deux salles plus petites.

Un autre élément préservé pour l'histoire est une ancienne cabine téléphonique qui se trouvait dans le complexe. Elle a été stockée pour l'éventuelle bibliothèque présidentielle de Joe Biden.

M. Gustafson a expliqué que les membres du personnel devaient être prêts à préparer des salles pour des réunions d'information classifiées à tout moment, et que M. Biden était connu pour se rendre à des réunions à l'improviste.

Pendant que la zone était fermée pour rénovation, les fonctionnaires de la Maison-Blanche ont utilisé d'autres endroits sécurisés sur le campus. Selon M. Gustafson, la salle de crise rénovée fait l'objet d'une sorte d'ouverture en douceur : environ 60 % du personnel est de retour dans l'espace et d'autres arrivent chaque jour.

M. Gustafson a expliqué que les visiteurs avaient déjà fait remarquer que la salle ne reflétait pas l'image grandiose qu'Hollywood s'était faite de l'espace.

Aujourd'hui, ils déclarent : «C'est comme dans les films», a-t-il dit.