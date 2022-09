La reine Elisabeth II a été placée sous surveillance médicale à Balmoral alors que les médecins s'inquiètent de sa santé, selon ce qu'a déclaré Buckhingam Palace.

«Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale», a-t-il été noté dans un communiqué.



Le prince britannique William conduit une voiture transportant le prince Andrew, non représenté, avec le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex à Balmoral en Écosse, le jeudi 8 septembre 2022. (Andrew Milligan/PA via AP)

Sa Majesté, âgée de 96 ans, présente des problèmes de santé depuis un bon moment. Mercredi, sur ordonnance de ses médecins, elle a dû se retirer d’un conseil privé virtuel afin de se reposer.

La reine a tout récemment rencontré la nouvelle première ministre britannique Liz Truss à sa résidence de Balmoral au lieu de Londres en raison de problèmes de mobilité. Elle avait également raté une partie des festivités du Jubilé en raison d'un malaise et de sa difficulté à se déplacer.

Liz Truss a d'ailleurs déclaré que «tout le pays» serait «profondément préoccupé» par les nouvelles de Buckingham Palace.

«Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment», a-t-elle ajouté.

Au palais de Buckingham, on dit de la reine qu'elle est «confortable» à Balmoral.

Des réactions

Les appuis à la famille Royale sont nombreux.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a écrit sur les réseaux sociaux «mes pensées et mes prières accompagne la famille Royale et tous les citouens du Commonwealth.»

Le bureau du Gouverneure général du Canada a aussi émis un message.

Alors que Sa Majesté la Reine continue de recevoir des soins médicaux, la gouverneure générale se joint à tous les Canadiens et Canadiennes pour envoyer ses souhaits de bon rétablissement à Sa Majesté et à sa famille. — Gouverneur général du Canada (@CanadaGG) September 8, 2022

Un lien unique

Depuis qu'elle est montée sur le trône après la mort de son père le 6 février 1952, la reine Élisabeth a été un symbole de stabilité au moment où le Royaume-Uni affrontait la fin de son empire, le début de l'ère de l'information et la migration de masse qui a fait du pays une société multiculturelle.

Au travers de tout ça, la reine a développé un lien avec la nation par le biais d'innombrables apparitions publiques.

Elle a travaillé sans relâche jusqu'au bout de son règne. Mais la mort en avril 2021 du prince Philip, son mari pendant plus de 70 ans, a rappelé au Royaume-Uni que le règne d'Élisabeth, la seule reine que la plupart de ses sujets ont connue, n'est pas sans fin.



Une femme tient des fleurs aux portes de Balmoral en Écosse, le jeudi 8 septembre 2022. (Andrew Milligan/PA via AP)

Les célébrations entourant ses soixante-dix ans de règne ont d'ailleurs mis en relief la transition de la reine de jeune femme éblouissante, parée de bijoux, à grand-mère bienveillante, sacoche à la main, connue pour son amour des chevaux et des chiens corgis.

Charles a joué un rôle prépondérant pendant les célébrations, démontrant qu'il est prêt à prendre la relève.

Avec des informations de La Presse canadienne