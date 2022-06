Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce un investissement de 12M$ sur les quatre prochaines années afin d'améliorer les soins et les services numériques offerts en santé mentale au Québec.

Selon des données avancées par le ministre Carmant, ce sont plus de 50% des Québécois et des Québécoises vivant avec un problème de santé mentale qui ne consultent pas l'un ou l'autre des services offerts par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le virage vers la santé numérique vise donc à joindre cette clientèle en plus de favoriser l'autonomie des personnes à la recherche de soins en santé mentale.

Le tout se traduira notamment par la création et la promotion de divers outils numériques dont des applications mobiles et des services en ligne.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, qui héberge l'Institut universitaire en santé mentale, coordonnera une partie des travaux en lien avec la stratégie numérique en santé du gouvernement du Québec.

Des outils existants

Il existe déjà sur le site Web du gouvernement du Québec dédié à la santé mentale, des applications afin de soutenir une certaine clientèle éprouvant ce type de maladie, dont l'application +FORT. Cette application mobile offre un soutien aux jeunes victimes d'intimidation en leur proposant de l'information et des stratégies pour y faire face.

Il existe également l'application mobile iSMART qui permet de contrôler votre stress chronique.

Vous pouvez également utiliser un outil numérique d’autogestion pour mieux comprendre votre situation et mettre en place des actions concrètes avec Aller mieux à ma façon.

