À compter du dimanche 5 novembre, il est possible que vous constatiez une légère hausse de prix sur certains de vos produits préférés à la Société des alcools du Québec (SAQ) alors que la société d'État aura procédé à une augmentation de prix globale de 0,7 % en moyennes sur ses produits courants.

La SAQ fait tout de même savoir que cette hausse de prix est plus faible que celle anticipée et qu'elle s'explique notamment par le fait «que la SAQ ait pu maintenir des prix stables pour plus de 40 % de ces produits.»



«On remarque actuellement une baisse de la fluctuation du marché, ce qui entraîne une stabilisation au niveau des demandes de hausses de prix venant des producteurs. Les équipes de négociation de la SAQ ont ainsi pu limiter la hausse moyenne globale des produits en approvisionnement continu sous la barre du 1 %», précise un communiqué de la Société des alcools du Québec acheminé lundi aux médias.

La société d'État ajoute par ailleurs qu'en incluant l'ajustement de prix de juin dernier, «ces produits ont vu leur prix augmenter globalement de 1,7 % sur une période d'un an, malgré le contexte où l'IPC se situait à 4,8 % au Québec en septembre dernier.»

Donc, à partir du 5 novembre, les clients de la SAQ remarqueront une augmentation moyenne globale des prix de 0,7 % sur 1 877 produits. Le montant moyen des augmentations est de 0,32 $. «Parmi les 1 877 produits qui verront leur prix augmenter, autour de 90 produits seront ajustés à la hausse seulement le 28 janvier prochain, puisqu'ils sont actuellement en promotion», précise la SAQ.

La SAQ ajoute aussi que le prix de 1 1221 produits demeure stable et que la clientèle pourra voir une baisse de prix sur 87 produits en succursale. Le montant moyen des baisses de prix est de - 0,46 $.

«Petits prix» et consigne élargie

Par ailleurs, la Société des alcools du Québec poursuit l'ajout de nouveaux produits «petits prix» sur les tablettes de ses succursales et via son site Web. À ce jour, 18 de ces produits sont disponibles et 12 autres seront intégrés à l'offre de produits d'ici la fin de l'année. À terme, la catégorie « petits prix », qui inclut les produits à moins de 12 $, totalisera près de 150 produits.

Afin de s'arrimer avec la mise en place de la consigne élargie, qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain, la SAQ ajustera au même moment le prix de ses produits offerts dans des contenants d'aluminium de 100 ml à 2 L. Le retrait des frais visant à couvrir la collecte sélective permettra de baisser le prix de 213 produits. À la suite des demandes soumises par les fournisseurs de la SAQ, 22 produits verront leur prix augmenter. Globalement, dès le mercredi 1er novembre, le prix des produits offerts dans des contenants d'aluminium sera donc ajusté à la baisse de 2,7 % en moyenne.

