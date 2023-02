Une légère augmentation de la sécheresse et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes ont amené les éleveurs de bovins aux États-Unis et au Canada à réduire leurs troupeaux en nombre presque record, selon des experts, ce qui pourrait entraîner des problèmes d'approvisionnement dans l'industrie du bœuf à plus long terme.

Des spécialistes estiment que les agriculteurs auront de plus en plus de mal à être rentables pendant des saisons imprévisibles, car le changement climatique rend la sécheresse, les inondations et les incendies de forêt plus courants.

Desmond Sobool, économiste principal à Financement agricole Canada, affirme qu'au cours des dernières années, les conditions de sécheresse au Canada et aux États-Unis ont incité les agriculteurs à réduire la taille de leurs troupeaux en envoyant plus de bovins à l'abattoir, ce qui a entraîné une augmentation de la production de produits du bœuf.

M. Sobool souligne que bien que cela fasse normalement baisser le prix du bétail, l'inflation et la forte demande font en sorte que les prix restent élevés – et s'il y a moins d'offre à l'avenir, cela les fera grimper encore davantage, ce qui pourrait également affecter les prix à la consommation.

Selon le département américain de l'Agriculture et Financement agricole Canada, plus des deux tiers du cheptel bovin américain se trouvent dans une zone touchée par la sécheresse, ce qui a entraîné la plus forte contraction du cheptel bovin nord-américain en une décennie.

Environnement Canada indique que les changements climatiques ont accru la probabilité de certains types de conditions météorologiques extrêmes à travers le pays, dont les incendies de forêt et les inondations. De plus, les déficits d'humidité des sols dus à la sécheresse dans les Prairies et la Colombie-Britannique devraient devenir plus fréquents et plus intenses au fil du temps.